Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 27 de septiembre de 2023

Aries. El amor está en el aire y tú debes aprovechar el ambiente romántico que te rodea para invitar a tu pareja para olvidarse de la rutina. Has estado demasiado volcado a los temas laborales y has tenido algo descuidada a tu media naranja. Conviene que busquen la forma de encender la llama de la pasión y olvidarse de las peleas y discusiones.

Géminis. Pon atención a lo que sabes que es importante y no permitas que las distracciones te hagan mirar para el lado equivocado. Todo tiene su momento, lo sabes. Ahora ocúpate de lo que requiere ser resuelto con urgencia. Ya tendrás tiempo para dedicarte a tus hobbies. Mañana recibes un llamado de atención que te dejará de una sola pieza.

Leo. Tu pareja pasa por un momento difícil y es necesario que le brindes toda la atención que requiere. Juntos podrán solucionar lo que hoy le aqueja. Piensa que esa persona ha estado contigo en las buenas y en las malas y ha llegado el momento de devolverle sus atenciones y preocupación. Luego van a poder celebrar lo conseguido como pareja.

Libra. Has caído en una especie de letargo que te ha llevado a descuidar tu trabajo y alguna que otra relación personal. Sacúdete, llénate de energía y empieza a trabajar para recuperar el tiempo perdido. Retoma viejas estrategias y revístete de la actitud positiva que siempre te ha caracterizado. Tienes todo para ser el mejor, aprovecha tu talento.

Sagitario. No todo es lo que parece. En estos días, te conviene descubrir los pequeños detalles y las pistas que te da la vida. Lee entre líneas, búscale la quinta pato al gato si es necesario. Lo importante es abrir bien los ojos para que no te pasen gato por liebre. Con un poco de esfuerzo vas a impedir te vean la cara y podrás salir airoso de toda situación.

Acuario. Deja volar tu imaginación para que puedas planificar un nuevo camino, tal vez alejado de lo que para ti es la senda más segura. Aventurarte y seguir tus sueños puede significar un gran esfuerzo para ti, que te has acostumbrado a ir sobre seguro. La vida tiene mucho para darte, pero tu mente cuadrada no permite que fluyan nuevas ideas.

Tauro. Te vas a sentir algo confundido ante la reacción de alguien que quieres y que dice sentirse herido por algo que has dicho o has hecho. Vence tu orgullo y abre canales de comunicación que te permitan entender lo que está ocurriendo. Tienes que poner de tu parte para que la relación entre ustedes no termine por un simple malentendido.

Cáncer. Vives una etapa en la que necesitas crecer en todos los sentidos. No solo lo profesional te interesa, también todo lo relacionado al plano personal y familiar. Encuentra las respuestas a tantas preguntas que vienen a tu mente y te hacen sentir vulnerable. Dedica un tiempo a ti y a lo que en estos momentos domina tu mente y tu corazón. Adelante.

Virgo. Crees que tu media naranja no está siendo sincera contigo. Es posible que tu sexto sentido no funcione tan bien como crees y estás permitiendo que ideas equivocadas dañen lo que han construido con tanto esfuerzo y dedicación. Está en ti decidir si permites que tu imaginación te haga una mala pasada o si te esfuerzas por llegar a la verdad..

Escorpio. Vas a tener que enfrentar un duro fracaso en algo que para ti era muy importante. Pero eso no significa el fin de la batalla. Por el contrario. Busca nuevas armas para seguir en la pelea. Este tropiezo debe servirte para impulsarte todavía más. Dejarlo todo y sentirte fracasado sería uno de los más grandes errores de tu vida. Piénsalo.

Capricornio. Habla sinceramente con tu pareja para que establezcan las reglas claras que marquen el camino en la economía que comparten. Ese no ha sido un problema entre ustedes hasta este momento, pero pronto se convertirá en un escollo bastante molesto. Planeen bien cómo repartirán los gastos, siempre pensando en el bienestar del otro.

Piscis. Si las cosas no han salido como esperabas, sabes bien que es porque te dejaste llevar por expectativas demasiado altas e inalcanzables. Debes adaptarte mejor a tu realidad. Porque está bien ser un soñador, pero siempre hay que cuidar que los pies estén sobre la tierra. Pide ayuda de tu pareja si sientes que no puedes hacerlo solo.

