Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 25 de septiembre de 2023

Aries. Quieres hacer realidad un proyecto que no te has atrevido a sacar a la luz. Este es el momento. Confía en tu fuerza y tu talento y verás cómo todo se da de la mejor manera. Recuerda que eres tú quien debe dirigir tu destino. De la misma manera, no manipules a nadie para actúe según tu conveniencia.

Géminis. Si en el pasado te has mostrado demasiado cauteloso en cuestiones de dinero, ahora te muestras mucho más liberal. Una renovada confianza en ti mismo te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Además, también han cambiado tus prioridades. Vive de acuerdo a tu criterio.

Leo. ¿Quieres alzar el vuelo y buscar nuevos horizontes? Hazlo, que nada te detenga. Solo analiza bien las consecuencias de cada uno de tus actos, porque luego no habrá cabida al arrepentimiento. Una sorpresa te hace pensar en cambiar tu manera de ver la vida. Te sentirás mucho más liberado y completo.

Libra. Esta es una semana de mucha actividad. Llegan a tu vida nuevos amigos y crece tu círculo social habitual. Junto a ellos, vas a vivir una etapa de crecimiento espiritual que nunca habías contemplado. Lo que es importante toma mayor relevancia para ti y empiezas a luchar nuevas batallas. Adelante.

Sagitario. Si tienes una pareja estable, vas a disfrutar su compañía. Será un acompañarse mutuo que los hará sentirse afortunados. Si estás soltero, no fuerces el destino. Ya llegará la persona indicada. La vas a reconocer enseguida. En el trabajo, pon más empeño en cumplir tus responsabilidades.

Acuario. En esta semana, todo se da con calma y mucha lentitud. Se pone a prueba tu paciencia, pues puedes caer en el error de dejarte llevar por la ansiedad, a causa de una demora que no tenías programada. Tranquilo, en el mundo todo tiene su lugar y su tiempo, no puedes forzarlo.

Tauro. Incorporas a tu vida algunas distracciones que te hacen la vida mucho más agradable. Cuadrado como eres en tus conceptos, te sentirás extraño por aventurarte… y disfrutarlo. Dale rienda suelta a tu creatividad y utiliza tu paciencia para desarrollarte en actividades que requieran de prolijidad.

Cáncer. Cuidado con la forma en la que estás manejando el dinero. Te sientes demasiado seguro de tus finanzas y puedes caer en tentaciones que luego pasarán factura. Arma un buen plan de vacaciones para que puedas disfrutar de tu familia y la gente que quieres. Pero, ojo, olvídate de despilfarrar.

Virgo. Aprende a controlarte en la comida y la bebida. Si sigues así, las consecuencias pueden ser catastróficas. No solo es cuestión de apariencia, subir de peso siempre tiene repercusiones en la salud. Se vienen grandes cambios en tu vida y debes estar bien preparado para enfrentarlos.

Escorpio. Descubres originales maneras de hacer dinero, y lo mejor es que no van en contra de tu disciplina y rectitud. Por otra parte, se te presenta una fuerte necesidad de aislarte y vivir tu soledad. Tienes muchos líos internos que debes arreglar. Mira el pasado, corrige el presente y planifica el futuro.

Capricornio. Algunos inconvenientes en diferentes áreas de tu vida te sacan de tu estado habitual, pero te servirán para renovar la confianza en tus fuerzas y te llenarán de un optimismo a toda prueba. Se viene una época de bonanza y entusiasmo, como si la suerte no quisiera abandonarte.

Piscis. Te sientes bien contigo mismo pues experimentas una suerte de bonanza laboral y profesional que te quita mucho peso de tus espaldas. Vivirás momentos cálidos que querrás compartir con la persona que amas. Sin embargo, sé cuidadoso, el trabajo puede absorber demasiado de tu tiempo.

