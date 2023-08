Aries. Tu mente te juega una mala pasada y tu imaginación es ahora la loca de la casa. Controla tus pensamientos, porque te están llevando a un torbellino de emociones que casi no puedes dominar. Toma un respiro y no te dejes afectar por lo que ocurre a tu alrededor.

Géminis. Te sientes avergonzado por un comentario de alguien a quien aprecias. Lo mejor es que lo olvides y sigas tu camino. Cada quien debe hacerse responsable de lo que dice y hace, tú no estás para resolver líos ajenos. Ocúpate mejor de un asunto laboral inconcluso.

Leo. Este es un día repleto de retos, así que debes prepararte para afrontarlos con mucha resiliencia. No olvides ser sincero con la persona que amas, sobre todo ahora que existen muchas dudas entre ustedes. Pronto todo vuelva a la normalidad, ten paciencia.

Libra. No te dejes llevar por los sueños y anhelos de terceras personas, que nada tienen que ver con lo que para ti es de verdad importante. En lugar de despilfarrar tu dinero para seguir el ritmo de otros, empieza a ahorrar para solventar tus gastos en un futuro cercano.

Sagitario. No te compliques sin motivo, vive tu vida en paz. Te mucho cuidado con dejarte influenciar por la opinión que otros tienen sobre ti, pues podría alterarse tu estado de ánimo. Es posible que escuches muchos comentarios, pero no le presentes ninguna atención.

Acuario. Has apostado todo lo que tienes para que tu relación funcione. Pero ten mucho cuidado, pues es muy posible que tu media naranja no esté siendo tan sincero contigo como tú crees. Intenta descubrir en qué se halla y abre un canal de comunicación.

Tauro. Solo tú tienes el control de tu vida. Este es un buen momento para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho y dejar que fluya tu capacidad para sacar adelante aquello que te has propuesto. Se presenta un interesante reto en lo laboral, acéptalo, vas a triunfar.

Cáncer. Con el corazón dispuesto a salir airoso ante cualquier prueba, vas a estar preparado para afrontar cualquier problema que se presente. Lo que generalmente te pone triste, ahora se convierte en motor para seguir con paso firme. Se abre una nueva era.

Virgo. Tu mente y tu corazón se tornan especialmente sabios y se abren a cualquier conocimiento que te enriquezca como ser humano. Vas a sentir una necesidad irrefrenable de compartir tus descubrimientos y tus emociones. Habrá quien te escuche con atención.

Escorpio. Te invade una energía nueva, posiblemente porque al fin lograste romper con una atadura que te estaba ahogando. Ahora es momento de pensar en ti y de encontrar la manera de recuperar el tiempo perdido. Mira a tu alrededor, ahí están muchas respuestas.

Capricornio. Hoy todo te parece posible, y no estás equivocado. Tienes control sobre ti y sabes aprovechar las oportunidades. Pero, cuidado, si razonas en exceso las soluciones que buscas no van a llegar y eso puede llenarte de frustración. Deja que hablen tus emociones.

Piscis. Este es el día perfecto para dar el gran paso que tanto has añorado, pero que no has podido dar. Ese alguien que tanto te gusta está esperando por ti. Si estás comprometido, afianza las relaciones con tu media naranja, esa es la persona indicada para ti.

