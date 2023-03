Aries. Estás prestando mucha atención a tu vida familiar y eso es muy positivo. Si continúas escuchando la voz de tu corazón, podrás aclarar algunos temas delicados con mucho tacto y delicadeza. De esa forma, el ambiente será satisfactorio. No pierdas el ritmo.

Géminis. Se van a presentar algunas oportunidades muy interesantes para mejorar tus condiciones de vida laboral. Mantén los ojos bien abiertos, de forma que no pasen de largo y puedas aprovecharlas a plenitud. El apoyo de los tuyos es fundamental.

Leo. Alguien que finge ser tu amigo y apreciarte va a tenderte una trampa, pero tú no vas a caer. Tu intuición te hará sentir el peligro y así te salvarás de una situación muy incómoda y dañina, no solo para ti, también para los tuyos. No guardes rencores.

Libra. Te estás dejando llevar y la corriente es tan buena, que en estos momentos solo avanzas y avanzas. Sin embargo, a pesar de la buena racha, corres el riesgo de olvidar lo que de verdad es importante. Pon todos los aspectos de tu vida en una balanza.

Sagitario. No dejes que el aburrimiento y la comodidad arruinen tu relación de pareja. Está bien sentirse cómodos, pero perder el vigor y la alegría de estar juntos es otra cosa. Hagan planes para salir con amigos y recobren la pasión perdida. Caminan por terrenos peligrosos.

Acuario. Aunque no quieras aceptarlo, necesitas de emociones fuertes y más fantasía. Pero no quieres vivirlo solo, así que debes estimular a tu media naranja para que te acompañe en la aventura. No les vendría nada mal condimentar un poco su relación. Inténtelo.

Tauro. Si estás soltero y cansado de vivir historias banales, deja de buscar en los lugares equivocados. Si estás comprometido, no olvides reavivar la llama del amor para que no muera. Es tiempo de pensar un poco más en ti y de luchar con ahínco por tus metas.

Cáncer. Si crees que lo mereces, no dudes en pedir un aumento. La respuesta positiva de tus superiores podría sorprenderte más de lo que imaginas. Recuerda que debes luchar por lo que quieres, no te rindas tan fácilmente. El éxito requiere de mucho esfuerzo.

Virgo. Tienes la capacidad para convencer a cualquiera de que tus ideas son válidas y viables. Solo tienes que plantearte una estrategia, de forma que nadie pueda darte un no por respuesta. Propón métodos revolucionarios y tu visión original verá la luz.

Escorpio. No es momento de quedarse quieto ante lo que consideras injusticias con terceros. Defiende tus valores ante quien sea, vale la pena. Es buen momento para dejar en claro quién eres, vas a despertar la admiración y el respeto de mucha gente con esa actitud.

Capricornio. La forma en la que gastas tu dinero va a convertirse en tema de discusión con tu pareja o con alguien cercano de tu familia. Defiende tus derechos, finalmente eres tú quien se esfuerza, pero escucha lo que esa persona tenga que decirte.

Piscis. Quieres romper con el pasado pero no sabes bien cómo hacerlo. Lo primero es estar seguro de lo que buscas para, entonces, empezar a marcar el camino correcto. Pero, además, no temas poner un poco de fantasía, ganas de vivir y amor en tu vida. Atrévete.