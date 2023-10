Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 17 de octubre de 2023

Aries. Es verdad que crees que cumples con lo que se requiere al entregarte completamente a tu trabajo y ponerlo sobre todas tus actividades, pero eso no es lo correcto. Tu familia, en especial tu pareja, necesita ahora de ti más que nunca y permaneces ausente. Cambia o lo vas a lamentar.

Géminis. No permitas que una tercera persona se inmiscuya en tus asuntos personales. No tiene las mejores intenciones. Pon todo de ti para proteger a la gente que amas, es lo justo. Si tienes el corazón libre, llega alguien especial a tu vida. Lo vas a reconocer apenas esté frente a ti, ya lo verás.

Leo. Aunque digan que no es un buen consejo, debes mostrarte un poco egoísta para que puedas resolver tus líos mentales. Es buen momento para avanzar en un tema profesional y avanzar conforme tus planes. Los astros protegen a tu familia y también la relación con tus amigos. Vas a conocer gente nueva.

Libra. Brillas en todo lo que te propongas y lo laboral se convierte en tu gran bandera de batalla. Pero no olvides ser un poco más precavido y mirar quién está siguiéndote las espaldas. Aunque no sea festivo, puedes hacer de este un día de celebración. No te prives de nada, tienes derecho a disfrutar.

Sagitario. Hoy todo te funciona a la medida, incluso el amor. Han sido días un poco complicados, pero has sabido cómo encontrar la salida sin hacerte daño y protegiendo a los tuyos. Tu sentido de responsabilidad brilla hoy, de forma que a todos quedará clara tu manera de hacer las cosas. Bien por ti.

Acuario. Alguien con quien tienes poca relación te busca para pedirte un consejo sobre un tema que lo mantiene preocupado. Tienes la experiencia y el conocimiento para ayudarlo. Hazlo y oriéntalo para que pueda salir del bache en el que está. Será una manera en que puedes agradecer a la vida.

Tauro. Es un buen día para el amor. Si piensas mimar a tu pareja, hazlo hoy. Se sentirá muy satisfecha, porque ha estado esperando sentirse importante para ti. Disfruten de unos momentos juntos, invítala a salir o a tomar un trago. Intenten recordar qué fue lo que los unió tiempo atrás y revivan la llama.

Cáncer. Es posible que cuando te levantes hoy te sientas totalmente distinto a cómo te sentías ayer. Tu visión del mundo es mucho más positiva y tu voz interior te asegura que las cosas van a mejorar. Déjate llevar por ese positivismo que te hace tanto bien y que te ayudará en tus metas.

Virgo. Es posible que surja la oportunidad de conseguir un trabajo que has añorado por mucho tiempo. Va a suponerte un ingreso extra y mucha tranquilidad para tu economía. Ahora vas a tener la oportunidad de darte algunos lujos a los que habías renunciado. Tienes que dar lo mejor de ti, sí puedes.

Escorpio. Es un día especialmente positivo, porque vas a demostrar de qué estás hecho. Tienes carácter y fortaleza, más de lo que crees, y eres capaz de tomar decisiones drásticas si es necesario. No tengas miedo de actuar, es el momento de hacerlo para que tu vida tome el sentido que debe tomar.

Capricornio. Das muchas vueltas a lo que quieres hacer por tu vida. Basta ya y decídete. Quieres establecerte por tu propia cuenta, pero temes fracasar. Es posible que el momento no haya llegado todavía y debas esperar un poco más. Anda preparando el camino para cuando debas empezar.

Piscis. Atraviesas problemas personales complejos que no te permiten pensar con claridad. Tu humor se está viendo afectado y no tienes paciencia. Levanta el ánimo y cambia de actitud. No puedes dejarte llevar por el pesimismo, vas a complicarlo todo. Verás que todo se soluciona muy pronto.

