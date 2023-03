Aries. Es cierto que el destino te tiene preparada una que otra jugarreta, pero debes tener paciencia para afrontarlas y no perjudicar lo bueno que se avecina: el momento más importante en tu vida laboral. Debes estar muy atento a cualquier pista.

Géminis. Haz un esfuerzo extra por mantener en alto tu buen ánimo y por llenarte de energía positiva. Ahora más que nunca necesitas dejar de lado la negatividad que suele apoderarse de ti para dar paso a una visión más agradable de lo que te rodea.

Leo. Vas a tener oportunidades maravillosas que te van a permitir disfrutar de los demás como pocas veces lo has hecho. Además, vas a proyectar un brillo especial que hará que todos quieran tu compañía. Aprovecha de este periodo tan agradable.

Libra. Debes tener la certeza de que pronto vas a cosechar todo aquello que has sembrado incluso años atrás. Esta vida es recíproca y siempre devuelve lo que se ha entregado, sea esto bueno o malo. No descuides a tu pareja hoy, te necesita.

Sagitario. Mantén las antenas bien en alto y confía en tu instinto, seguro no te va a defraudar. Alguien con quien no sueles contar se acerca a ti para hacerte una propuesta. Analízala bien y no dejes que se escape ningún detalle, por mínimo que parezca.

Acuario. Empiezas un nuevo ciclo desde cero que puede guiarte hacia un futuro mucho mejor del que tienes en mente. Habla con tu pareja, planifica cada paso y vayan seguros a conseguir lo que tanto anhelan. Una sorpresa te llena el rostro de alegría.

Tauro. El amor está increíblemente beneficiado y todo lo que tengas alrededor se llena de alegría y optimismo. Aprovecha estos días para demostrarle a tu pareja cuánto la amas. Todo parece ser color de rosa, disfruta este momento mientras dure.

Cáncer. Se viene una etapa tan intensa como emocionante. Cuentas con la oportunidad de cambiar dentro de ti muchas cosas que te disgustan para dar paso a una versión mejorada de tu personalidad. Procura estar firme en aquello que quieres.

Virgo. No pases por encima del resto solo por llegar a la meta que te has trazado. Aunque alcances lo que quieres, el tiempo se encargará de cobrarte la factura. Recuerda: nadie puede ser feliz ni pleno cuando hace infelices a los demás. Es la ley de la vida.

Escorpio. Es posible que tengas algunas dificultades para comunicar lo que quieres y esperas de una persona que para ti es especial. Tómate tu tiempo, pero no dejes de hacerlo. Solo siendo sinceros se construye una relación realmente sólida. Lo sabes bien.

Capricornio. Tu familia es el eje de tu vida y ahora más que nunca. Estás pasando por un periodo de dudas y angustias existenciales y es en el hogar donde encontrarás no solo las respuestas, también el consuelo que te hace falta. Pide que te abracen.

Piscis. Aparece en tu vida una persona que quiere cambiarlo todo. No se trata de un mal ser humano, pero su excesivo ímpetu suele dejar todo hecho un caos. No permitas que trastoque tu vida, solo dale el espacio que estás dispuesto a cederle.