Aries. La mañana luce algo complicada, sobre todo si esperabas algo de paz y tranquilidad. La tarde, sin embargo, es mucho más apacible y te va a permitir cumplir con holgura con todas tus responsabilidades. Es un día muy positivo para todo lo que tiene que ver con lo material y la vida íntima.

El inmenso valor del amor propio Leer más

Géminis. Este día parece una montaña rusa, pues las emociones te dominan y puedes pasar de la euforia a la tristeza de manera instantánea. Vas a darte cuenta y preferirás mantener un perfil bajo, para que tu vulnerabilidad pase desapercibida ante quienes te rodean. Mañana será otro día.

Leo. Deja de esconderte de quienes te aman, pues esa actitud de marcar distancia te está dejando solo, cuando lo que necesitas es compañía. No prives a los demás de esa rica vida interior que te caracteriza y que muchos desconocen. Hay muchos que disfrutan de tu sabiduría y buena conversación.

Libra. Lo mundano y lo material toma relevancia hoy, cuando tu vida interior parece no tener ninguna importancia. Reuniones sociales y conversaciones superfluas marcan esta jornada, que al final de cuentas resultará muy divertida. La noche debes aprovecharla para descansar de tanto ajetreo.

Te puede interesar: Astrología médica

Sagitario. Hoy, tu cabeza por un lado y tu corazón por otro camino totalmente distinto. En medio de ese caos, tú sabes bien cuál es el rumbo que más te conviene y las consecuencias de seguir a uno o al otro. Al final, vas a encontrar la manera de alinearlos. Entre tanto, déjate llevar por la vida.

¿El tiempo pasa más rápido? Leer más

Acuario. Te muestras introvertido, pues quieres un poco de soledad o un cierto aislamiento para acariciar tus sueños y disfrutar de tus pensamientos más íntimos. Es buen momento para hacerlo, pero sobre todo, tienes una gran necesidad de crecer interiormente. Así puedes empezar a lograrlo.

Tauro. Los impulsos te dominan y vas a hacer y decir cosas de las que luego te vas a arrepentir. Ten mucho cuidado y aprende a dominarte, porque las consecuencias pueden ser drásticas. Un fuerte altercado te hará darte cuenta de que las cosas se te están saliendo de las manos, contrólate más.

Cáncer. Una serie de circunstancias que no puedes controlar te mantienen encadenado a una serie de normas que no compartes y que te hacen asumir un modo de vivir que no te permite ser feliz. La respuesta a lo que debes hacer está solo en tu interior, en los sueños que te has planteado.

Te puede interesar: La luna y su influencia psicológica

Virgo. Tu vida se ha convertido en un sacrificio continuo por alcanzar tus metas y, en ocasiones, ese estilo de vida te hace infeliz. Respira y ten paciencia, porque solo estás viendo el esfuerzo diario pero te olvidas de la recompensa que vas a recibir en un futuro próximo. No bajes los brazos ahora.

Escorpio. Vas a sentirte traicionado o decepcionado por un amigo en el que habías puesto toda tu confianza. Va a ser un episodio muy doloroso para ti, pero a la larga es una suerte que puedas descubrir, todavía a tiempo, quién es quién en tu vida. Una vez repuesto, vas a seguir tu camino con firmeza.

Capricornio. Tu intuición está a flor de piel, no calles su voz. Hoy resultará muy conveniente que te dejes llevar por los impulsos y por lo que te dice el corazón. Si sientes que eres arrastrado a tomar una decisión, te conviene escuchar esa voz que te empuja y tenerla en cuenta, aunque la razón diga que no.

Piscis. Actúa con mucha prudencia en los asuntos financieros. Si tienes tu propio negocio, cuídalo de la gente que te envidia porque podrían hacerte daño. Si trabajas en relación de dependencia, evita enfrentamientos, sobre todo con compañeros de alto rango o con tus superiores.

Si quieres acceder a todo el contenido, sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!