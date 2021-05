Gretta Córdova: "Cuando escucho 'sobrevivientes covid’, siento que soy una"

A pesar de lo vivido con la pandemia en 2020 y 2021, algunos todavía creen que el coronavirus es un chiste o un invento. La exreportera de Ecuavisa Gretta Córdova no la ha pasado nada bien desde que se enfermó el año pasado.

“Tuve secuelas 6 meses. En una radiografía se evidenció que mi corazón estaba más grande de lo normal, luego me dio anemia severa y me pusieron hierro. Después empecé a sufrir de vértigo, me hicieron un montón de exámenes para descartar derrame o problemas auditivos porque los mareos eran extremos, no me permitían ni moverme, todo lo hacía con ayuda.

Gracias a Dios con acupuntura lo superé. Fue horrible. Por algo Él ha querido que siga en esta tierra, asmática y alérgica. Cuando escucho: ‘Sobrevivientes COVID’, siento que soy una y alzo la mano.

Ahora trato de vivir una vida ‘normal’, tomo vitaminas, salgo pero con mascarilla, alcohol en spray, pienso que es mi nuevo splash perfumado.

Este virus seguirá entre nosotros y jamás se me ocurriría armar una fiesta con 100 o 200 personas como las que han descubierto las autoridades”, dice. Gretta trabajó hasta el año pasado en ese canal. Fue reportera y presentadora.