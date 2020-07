¿Grabarse o no grabarse teniendo sexo? La farándula local opina

Luego de difundirse diversos vídeos eróticos del actor venezolano José Ramón Barreto manteniendo relaciones sexuales con la ecuatoriana Emma Guerrero, consultamos con la sexóloga Susi Hidalgo, la presentadora y actriz Paola Farías y el modelo Rogger Guillén acerca de si es o no aconsejable grabarse mientras se tiene sexo.

La recordada protagonista de La niñera, lamenta lo que pasa en este momento con los actores cuestionados, principalmente con Emma, porque piensa que en esta sociedad, en un vídeo erótico, la mujer lleva las de perder, mientras el hombre queda como un bacán.

"Es un tema delicado, la sexualidad cada uno la vive como quiere, no hay límites ni reglas, pero me da pena por Emma, quien es la más afectada en esta historia. No sé si está bien o no grabarse, lo que sí es cierto es que la maldad de la gente está presente. He visto cómo la han agredido y se expresan de ella en las redes sociales. No creo que ninguno de los dos lo haya hecho viral, porque no quedan bien parados. Tengo entendido que por más borres algo, todo queda registrado en la nube. La gente aquí te señala, te juzga, te condena, hasta se dan el lujo de investigar detalles si fuera ahora o hace dos año, y por otro lado es penoso que nuestros padres o conocidos nos vean en un acto íntimo y quedar tan expuesto".

SUSI HIDALGO: "NO LO DEJEN EN EL TELÉFONO, NI SIQUIERA DE RECUERDO"

Susi no recomienda dejar evidencia de un encuentro sexual. EXPRESO

Para Susi, generalmente, siempre se responsabiliza a uno de los dos participantes de un encuentro íntimo como el causante de la filtración del vídeo, lo que origina la ruptura o una pelea inminente en la pareja. "También hay mucha gente ridícula que necesita llamar la atención de alguna manera o lo postea por venganza. Yo no lo recomiendo. Si es que lo van a hacer como fantasía o morbo, borren el material inmediatamente, no lo dejen ,ni siquiera de recuerdo, háganlo de nuevo y vuélvanlo a borrar".

ROGGER GUILLÉN: "ES EXCITANTE, PERO TIENE SUS RIESGOS"

Rogger enfrentó una situación parecida cuando se filtró un vídeo íntimo. Cortesía

El modelo y exchico reality, Rogger Guillén pasó por algo similar a lo que hoy viven José Ramón y Emma. Sostiene que no hay que satanizar algo que la mayoría ha hecho en algún momento de su vida. "Uno se graba, no con la intención de que se haga público, responde a más bien una fantasía. Yo lo hice y entiendo por lo que ambos pasan en este instante. Yo recomiendo que, si van a registrar su intimidad, háganlo pero borren ese material luego de un tiempo, no saben qué puede pasar con ese teléfono, si entidades bancarias han sido hackeadas qué puedes esperar de tu dispositivo móvil. Es excitante, pero tiene sus riegos".