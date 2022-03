Mientras la llovizna cesaba afuera, la voz sonora de Gilberto Santa Rosa daba calidez a quienes lo saludaban emocionados en el interior del Hotel Wyndham.

Eran las 15:30 cuando las puertas del ascensor del piso 8 dejaron ver a nuestro entrevistado. Su imagen es impecable, no en vano le dicen el Caballero de la Salsa.

Confiesa que posar no es lo suyo. Lo dice a modo de advertencia mientras saluda al staff de EXPRESIONES. “Solo tengo tres poses”, bromea.

Una vez que entra en confianza, supera el nerviosismo y se dispone a ser entrevistado. Llegó a la ciudad para promocionar su reciente sencillo, Cartas sobre la mesa, una composición del cantante cubano Mucho Manolo y que el puertorriqueño adoptó con un arreglo musical muy pegadizo.

En medio de cantos a capela de uno de sus grandes éxitos, va contando su lado más personal y acerca de otros proyectos que confirman que con Gilberto hay salsa para largo.

La salsa es lo suyo

Gilberto, ¿a usted le han puesto las cartas sobre la mesa?

(Risas) Siempre digo que las canciones son como las películas. Cuentan cosas que le pueden haber pasado a uno o a un amigo. Uno luego se mete en la trama, no importa si no tiene nada que ver con uno, pero lo atrapa.

Además de esta canción, ¿qué otra sorpresa trae para este año?

Estoy muy entusiasmado porque en mayo ya le entregaré al público una nueva producción discográfica a la que hemos llamado Debut y segunda tanda.

Lo hemos visto ya en escenarios de Miami. ¿Cómo ha sido volver a cantar con público?

Creo que nada se compara con cantar en vivo y los aplausos. Además de que ha habido una energía interesante, porque nosotros estábamos emocionados por regresar y el público, por vernos.

De esos ‘juntes’ en las tarimas, ¿cuáles son los que más recuerda?

Creo que con El Gran Combo. Ellos han sido mi mayor inspiración. Y también con Héctor Lavoe, aunque eso fue cuando yo era muy jovencito, tenía 16 años.

¿Y con artistas de música urbana?

Bueno, he hecho unos cuantos. Hice con Yandel, Don Omar, Tito El Bambino...

¿Haría uno con J Balvin?

Sí, ¿por qué no? Pero siempre hago los duetos como colaboración. No con la idea de cambiarme de género. Yo lo que domino es la salsa. Ya llevo 45 años en esto.

El privilegio de conocer a sus ídolos

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Santa Rosa ha sido ganador de ocho Latin Grammy, entre otros reconocimientos, como los Récords Guinness por obtener la mayor cantidad de discos en el tope de la lista Tropical Albums de Billboard.

¿Cuáles son esas canciones que no se cansa de repetir?

Te voy a decir que yo canto Conciencia, Perdóname y Que alguien me diga todos los días y con el mismo entusiasmo, como si la hubiese grabado ayer. A mí me encantan mis canciones, les tengo mucho cariño porque son las que me ayudaron a hacer mi carrera. Hay artistas que reniegan de su repertorio, yo no.

¿Se ve intentando otra cosa que no sea cantar?

A mí me llama la atención el entretenimiento. He tenido la oportunidad de trabajar en radio, televisión, teatro. Así que solo me falta el cine.

Desde la pandemia vimos que se volcó más a las redes sociales. ¿Cómo ha sido la acogida?

Joel, el mayor de mis hijos varones, fue el que me indujo al Instagram. Me ha divertido mucho. Desde ahí puedo contarle al público mucho de la música y lesha gustado.

Ya son 45 años en la salsa. ¿Cuál ha sido el privilegio que le ha dado esta carrera?

Yo creo que conocer a todos mis ídolos y eso es una bendición.

En Guayaquil hay muchos salseros, ¿será que nos sorprende con un concierto?

Ojalá. Ya es hora de que lo tengamos. Aún no hay nada programado, pero después de esta conversación estoy seguro de que se arma.

ag-periodistas CORTESÍA // @G7PROEC

“Mis hijos cantan... pero muy mal”

Gilberto es padre de cuatro y desde el 2013 está casado con Alexandra Malagón. A través de posteos en su cuenta de Instagram no deja de demostrar el amor que tiene por su familia.

Lo vemos muy enamorado. ¿No puede vivir sin ella?

Sí, es verdad. Mi esposa es una mujer maravillosa y además muy guapa.

¿Le ha tenido que cantar muchas veces Perdóname, o es de los que se portan bien?

De vez en cuando, pero no por portarme mal. A veces uno toma decisiones que no son y me toca pedir perdón.

¿No hay alguna ‘sombra loca’?

(Risas) Algunas sombras locas, pero lo importante es uno defenderse.

¿Nos puede contar a qué se debe el sobrenombre de Caballero de la Salsa?

Eso me lo pusieron por los años 80. La música que se hacía en esa época era erótica y en cambio la mía era muy romántica. Entonces había un programa de radio en el que su locutor, Rolando Sánchez, me decía que yo era el caballero de la salsa y así el sobrenombre se popularizó.

¿Y su elegancia de quién viene heredada?

Esto viene de cuando yo era chico. Antes era muy usual que los cantantes se vistieran muy elegante para presentarse. Esa es mi escuela. Por eso es que no me llevo con las modas, por ejemplo jeans rotos. Yo trato de vestirme lo mejor posible.

El día que se retire de la salsa, ¿quién le seguirá la batuta? ¿Sus hijos cantan?

A ellos no les gusta que diga esto, pero lo voy a decir: mis cuatro hijos cantan... pero muy mal. Aunque yo tengo la sospecha de que mi hija canta bien, pero a propósito lo hace mal. Y mi nieto tiene un muy buen oído, lo he escuchado cantar las de Disney. Tengo fe de que él seguirá la batuta.