Desde que el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez se conocieron hace seis años, la relación de ella con su familia política ha estado siempre en el ojo del huracán.

Para terminar con estos dimes y diretes concedió una entrevista a la revista Elle, en la que dejó claro que no se lleva mal con su suegra, Dolores Aveiro, ni con sus cuñadas. También desmintió lo que se dice de una supuesta hermana que le pide dinero; y de un impasse con la cantante Rosalía en la gala de los Grammy Latinos.

“Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie… pero lo peor es que toda esa información es mentira”.

Por otro lado, la también mujer influyente en redes, acaba de grabar la segunda temporada de su documental (sin fecha de transmisión). El éxito de la primera, le ha dado una popularidad inusitada en casi todo el mundo, pero ella dice tener los pies sobre la tierra.

“La fama me ha privado de la libertad que con el anonimato tenía, pero también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella… alfombras internacionales, portadas de revista, campañas… Es un sueño hecho realidad. Pero la vida me ha enseñado a adaptarme a cada momento y a cada situación y a no olvidar de dónde vengo ni de adónde voy”.