Gabriela Benedetti: “La moda es una forma de arte”

Intentar definir el estilo de vestir de una mujer, de cierta manera es limitarla. Por eso en la conversación que mantuvo EXPRESIONES con Gabriela Benedetti, evitamos hacer esa pregunta y simplemente fluyó.

Para ella, los looks que construye proyectan el momento de vida que está viviendo más allá de cualquier cosa, aunque el clima es también un indicador imprescindible a la hora de elegir piezas de su armario. “Yo prefiero la comodidad ante todo y no puede salir de mi casa sino la siento. Me tengo que sentir tranquila con lo que salgo y estar lo más segura posible con lo que llevo”, explica y sostiene la idea de que uno se viste para uno misma pero con la intención de que los demás capten o perciban lo que la persona está intentando transmitir con su vestuario.

En mi casa me enseñaron que hombres y mujeres somos iguales, que somos un equipo. Siempre parto de ahí. En la vida uno se topa con todo tipo de ideas que depende de dónde vienes

Para el día a día ya tiene prácticamente tanteado el tipo de prendas que usa, pues estas son en base al entorno que se desenvuelve que es siempre muy similar. Además cuenta que mientras está haciendo sus actividades de la mañana busca un tiempo para escogerlas y ya, mientras que cuando tiene una invitación o evento más formal, le da rienda suelta a la creatividad para que esta sea la protagonista de sus outfits.

La guayaquileña es también dueña de una marca de joyas que le ha permitido, a través de la ropa, dar a los accesorios el valor que se merecen. Pues estos además son los aliados perfectos para las mujeres que hoy en día quieren reducir el consumo excesivo de ropa: al variarlos con una misma prenda, este puede pasar de ser casual a algo más vestidor e imponente, y se puede repetir las prendas sin problema y notoriedad.

Gabriela confiesa que le encanta la moda, aunque no es su primer pensamiento de la mañana. Tiene una visión de esta expresión artística más global, pues la fotografía y los editoriales también forman parte de sus gustos y consumos.

En pocas palabras...

Es amante de la fotografía y los editoriales de moda. Gerardo Menoscal.

Una tienda de ropa a la que pueda ir todos los días para escoger prendas: Intermix y Frankie. Son tiendas con el concepto de varios diseñadores dentro de un solo lugar.

Los tres básicos infaltables: prendas blancas y negras, y jeans.

La moda es: una forma de arte y apoyo y me encanta lo artístico en cualquiera de sus interpretaciones.

Lo negativo se vuelve aprendizaje

Admira a la mujer ecuatoriana, de la que dice sabe cómo sacar una enseñanza de los capítulos negativos. Gerardo Menoscal.

Gabriela forma parte de Mujer Forum junto a su socia Mónica Avilés, quien tuvo la idea principal de este espacio dedicado a darle voz a personajes femeninos, y luego la incluyó.

“Es fascinante escuchar cómo las mujeres tienen puntos de vista tan claros y escuchar cómo cuentan sus historias y salen adelante convirtiendo situaciones negativas en aprendizajes”, resalta.

Algunas de las invitadas han sido la periodista de Teleamazonas Valerie Villalva, Verónica Gamio, Karime Borja, entre otras personalidades conocidas en distintas áreas sociales y educativas.

Si tuviera que describir a las mujeres ecuatorianas, lo primero que se le viene a la mente es que son personas de lucha. Siempre con la motivación de salir adelante, hecho que lo califica como “realmente impresionante”. También puntualiza que están en busca de soluciones constantemente.