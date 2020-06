Gabriel Porras: "La difusión de las narconovelas debe ser regulada"

Desde que en 2006 se transmitiera con éxito la miniserie colombiana Sin tetas no ha paraíso (adaptada del libro de Gustavo Bolívar), la narconovela encontró un nicho en la televisión.

Es así que descubierta la fórmula, la televisoras extranjeras, principalmente de Colombia, México y de la ciudad de Miami, empezaron a producir muchos dramatizados de este corte. Es así que la última década recordamos títulos como El cartel de los sapos, La Reina del Sur, El Capo, El patrón del mal, Señora Acero, El Chema y más recientemente El Señor de los cielos que llegó a tener siete temporadas y se espera una octava. Todas de gran audiencia.

EXPRESIONES contactó al actor mexicano Gabriel Porras, quien ha participado en algunos de estos dramatizados para conocer sobre su postura acerca de qué manera influyen en la sociedad actual. "No estoy en contra de que se transmitan estas producciones. No soy quién, pero sí pienso que debe haber alguna regulación para que los menores de edad -al carecer de visión crítica y discernimiento- no puedan ver este tipo de novelas que definitivamente no son un ejemplo".

A Porras le resulta inadmisible que estos personajes sean pintados como héroes y responsabiliza a los productores y guionistas de aquello. "Sería ideal que los personajes recibieran un castigo por sus acciones y que quienes vean estas historias de narcotraficantes y mafioso sepan que solo tienen dos caminos: la cárcel o la muerte".

También indicó que existe un error en pintar un mundo de glamour y belleza en torno al delincuente guapo y sus mujeres con cuerpos de Miss Universo, cuando estos prototipos solo se ven en la ficción.