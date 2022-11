El 23 de este mes el actor italiano Franco Nero cumplirá 81 años. Todavía conserva rasgos del atractivo masculino que lo convirtieron en uno de los hombres más sexis del cine europeo. Durante el festival Guayafest, edición Italia que se desarrolla hasta el domingo en Guayaquil le mencionamos aquello, solo atinó a sonreír, se sintió avergonzado y añadió que de aquello no podía opinar.

No es la primera vez que visita la ciudad. Ya estuvo en 1991 en el torneo de Celebridades Pancho Segura. En esa ocasión visitó las Islas Encantadas. “Me gustó mucho, por ello he vuelto. Estuve una semana en Guayaquil y una semana en Galápagos, un lugar increíble. Me encanta la naturaleza, hay muchos animales que ver, ellos se acercan a ti, aunque no se pueden tocar. Durante ese evento de tenis se recaudó dinero para un hospital, nosotros colaboramos”, expresa en un español con acento italiano y añade que ayuda a un hospital de huérfanos en Italia hace más de 50 años. “Me gusta trabajar por la gente que tiene necesidades”.

El actor, quien ha participado en filmes como 'Django', 'Camelot', 'Colmillo blanco', 'Cartas a Julieta', 'La Biblia' y 'Salario para matar' espera volver por tercera vez. Se define como un viajero incansable, además sus más de 70 producciones lo han llevado por todo el mundo. “He estado en aproximadamente 100 países”, dice orgulloso. El más reciente lugar en el que estuvo fue en Irlanda.

“Allí hice la película 'El exorcista del papa', en la cual comparto con Russell Crowe, quien interpreta al padre Gabriel Amorth que ejerció como exorcista principal del Vaticano”. Era el más experimentado exorcista y conocido por su lucha contra el demonio. “Yo le di vida al papa”.

Acaba de lanzar el libro 'Django y otros'. “Decidí hacerlo a mi edad. Antes no me agradaba que la gente conociera mucho de mi vida porque prefería mantener un poco el misterio. Recuerdo cuando era joven que la gente soñaba con los actores o actrices. Ahora es muy malo, siempre en entrevistas, se conoce todo. En la publicación hay un poco de mi vida y del cine internacional de los últimos 60 años”.

Durante la inauguración del certamen del séptimo arte, Franco recibió un sombrero de paja toquilla, al igual que el resto de visitantes italianos y colombianos, como Lucho Velazco y Mabel Moreno. No dudó en lucirlo. Se siente muy orgulloso de ser embajador del evento. “En Roma estoy a punto de iniciar un filme, pero pedí que aplazaran mi participación porque quería volver a Ecuador. La cinta es una historia de amor a la antigua”.

Ornella siempre regia

Ornella ha sido considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. Tiene 67 años, parece de menos, luce regia y mantiene ese carisma y elegancia. La actriz habla muy poco español, por lo que necesita un traductor. No afloja para nada sus lentes, tipo gafas que dejan ver sus enormes ojos verdes.

También compartieron con ella los otros invitados, la cantante Antonella Bucci, el cantante y productor Mauro Mengali, el productor Claudio Bucci e Irene Antonucci.

Cartelera

En el festival de cine Guayafest, dirigido por Daniela Creamer, están previstos los siguientes foros el viernes en el hotel Hilton Colón: Producciones en plataformas digitales y el futuro del cine. Egeda y sus beneficios: premios Platino, Platino Educa, Platino Empleo y Platino Industria. Además, la música en el séptimo arte y Talentos y promoción cultural de un país a través de sus producciones. En el mismo lugar, se desarrollaron otros conversatorios y una cena benéfica. Las proyecciones con filmes locales e italianos como 'La Dolce Vita' y 'Primo Amore' se mantienen en los Supercines Los Ceibos y El Dorado, y en la Universidad de las Artes.

No sabía si podía dar entrevistas

El actor Carlos Scavone fue la cuota ecuatoriana, además de Shany Nadan. Muchos se preguntaban por qué no se consideró a otro personaje masculino con más trayectoria. Se dio oportunidad a los nuevos talentos. No sabía si podía dar entrevistas porque pertenece a un canal, TC.