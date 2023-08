Escuadras, cintas métricas, reglas y curvígrafos cubren las paredes. Algunas gigantes, otras sobre lienzos, apiladas en formas, intervenidas.

En una pared, cuatro calaveras gigantes observan impasibles al público y, en el suelo, los colores inconfundibles de las revoluciones de los años sesenta y setenta.

Estos con los elementos que conforman La mediación de las cosas, muestra individual más reciente del artista guayaquileño Xavier Patiño, que se inauguró en la capital.

Él explica que la exposición surgió a raíz de una investigación realizada hace varios años sobre el arte geométrico. “Averigüé que durante las revoluciones latinoamericanas, rusas y africanas, los artistas geométricos no tenían cabida y tuvieron que migrar. El arte era concebido como un elemento que sirviera a la revolución, entonces si no era con ese fin, su arte no era necesario”, asegura.

Como un desquite con ese pasado, concibió varias de las piezas, y los colores del suelo, que dialogan entre sí para hacer una crítica sobre el uso del arte como propaganda.

“Hay que reflexionar sobre el fin de las utopías y lo que nos dejaron como legado”, dice.

Pero como es habitual en la obra de Patiño, una conversación lleva a otra y, en este caso, los elementos geométricos son también un guiño a sus años como docente y a la crítica que ha hecho en el pasado a la estandarización y los parámetros irrisorios establecidos para ‘medir’ la educación artística.

“Cuando uno es artista tantos años, cada obra está relacionada entre sí. No siempre es intencional, sino es un reflejo de las preocupaciones que tiene y que se manifiestan”, reflexiona.

Los objetos los fue consiguiendo en cachinerías y ferreterías del Puerto Principal, durante sus caminatas por la ciudad.

“Me considero un ‘flaneur’. Me gusta caminar e ir encontrando. Luego voy armando las cosas y de ahí vienen las reflexiones. En este caso, ir trabajando con las escuadras, las cintas, fue un proceso sencillo y, conforme avanzaba, me di cuenta de cuál era mi discurso, lo que quería decir en estas obras”, señala.

La mediación de las cosas estará abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre en la galería Más Arte, ubicada en La Floresta.

LA ARTEFACTORÍA, UN LEGADO

En 1982, la bodega de la casa del fallecido historiador Juan Castro se convirtió en el primer taller de La Artefactoría, colectivo conformado por Patiño, Flavio Álava, Marco Alvarado, Paco Cuesta, Marcos Restrepo y Jorge Velarde.

El grupo generó un cambio radical en el quehacer artístico. Propusieron una mirada crítica al arte local, y generaron un quiebre estético entre lo moderno y lo contemporáneo. “En Guayaquil no había condiciones necesarias para que se produzcan nuevas formas de ver y entender el arte. Lo que te hacía artista era la vida y el trabajo diario”, recuerda Patiño.

En 2017, la Artefactoría ganó el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera a la Trayectoria, el galardón más prestigioso de la plástica nacional.

MEDIR Y MEDIAR

“¿Qué revolución habrá ocurrido este día?”, se pregunta Giada Lusardi, curadora de la muestra.

“El artista, con su humor, nos hace dudar y nos invita a pensar desde el arte sobre la conmemoración de las fechas de las revoluciones y sobre las formas de medir y mediar las cosas”.

