Fernando Carrillo grabará en Ecuador su propio programa

Son varias las veces que Fernando Carrillo (55) ha venido a Ecuador, desde su época de galán venezolano, hasta hace poco, cuando participó en la gala de Miss Ecuador 2017.

Casualmente, esta semana, el recordado protagonista de exitosas telenovelas como Rosalinda, Pasionaria y María Isabel, comentó en redes que pronto daría una sorpresa a los ecuatorianos. Surgió entonces el rumor de que participaría como jurado en la elección de la mayor concurso de belleza del país, programado para este sábado 11 de septiembre en Quevedo, pero el artista negó esta información.

Así lo confirmó a EXPRESIONES, desde su casa en Tulum (México). "Iré a Ecuador el próximo año. Grabaré un programa de televisión que tendrá por nombre Two and half Carrillos. Lo haré con mi esposa María Gabriela y con mi pequeño hijo Milo".

Adelantó que será un espacio de corte familiar que tendrá que ver mucho con viajes y estilo de vida, siguiendo la línea de formatos similares que se ven en De viaje con los Derbez y Keeping Up with the Kardashians. En cuanto al canal que lo transmitirá prefirió no adelantar su nombre, pues se encuentra en etapa de negociación.