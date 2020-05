Farándula: la Tv la deja sin espacio

Hace casi cinco años, el 1 de junio de 2015, salió al aire 'De boca en boca', de TC, producido por Marlon Acosta y cuyos presentadores eran Emilio Pinargote, Miguel Cedeño y Lissette Cedeño. Entonces los reportajes estaban a cargo de Carla Santana y Silvana Torres, quien ahora es una de las presentadoras.

En 2017 se fue Emilio (quien es parte de la revista 'De casa en casa') y en 2018 ingresó Mauricio Altamirano. Ellos están acompañados por el Señor M y La Suka.

Los horarios de emisión han sido variados. Se estrenó a las 13:30, luego se lo vio a las 15:00 y ahora desde las 16:00 hasta las 18:00. Prácticamente es el único espacio de este tipo que se mantiene.

Su productor, quien laboró en 'Noche a noche con Marián' y 'Caiga quien caiga', de Canal Uno, además en 'La Plena' y 'Jarabe pico', de Teleamazonas, conversó con EXPRESIONES.

Marlon Acosta, productor. Archivo

Contra viento y marea se han mantenido, incluso a pesar de la pandemia...

Creo que la fórmula es el trabajo constante de presentadores-reporteros. Las ganas que ellos le ponen. Siempre pensamos en hacer algo mejor y estamos pendientes. Nosotros estuvimos al aire hasta el 13 de marzo, luego en abril salimos desde las casas. Al inicio de la cuarentena paramos porque fue una medida que tomó el canal. Desde el 18 de mayo volvimos a los estudios.

¿Cómo afectó al programa esta paralización?

Se pierde un poco a ese público fijo. Siempre nos hemos mantenido en el horario de la tarde como los primeros. Otros programas que nunca estuvieron arriba de nosotros, aprovecharon esa situación para subir un poco, pero gracias a Dios y al trabajo recuperamos nuestro espacio.

Ya no es el mismo movimiento farandulero.

Para noticias tristes ya estaban los informativos del canal. Nuestra misión era entretener al público, sin parecer que somos insensibles, y mantener nuestra esencia. El movimiento farandulero no es el mismo, hubo que adaptarse.

Antes buscábamos a los famosos en un evento o se iba a sus casas o lugares de trabajo. En cambio, ahora ellos no prestaron su ayuda y la tecnología facilitó todo.

"Algunos pensaban que solo duraríamos tres meses, pero el público ecuatoriano nos respaldó. Yo recién salía de 'Faranduleros' y era mi debut como presentador en un canal". ​Miguel Cedeño

¿Alguien del equipo se enfermó?

Gracias a Dios no, pasamos algunos sustos, me incluyo. Todos nos hicimos exámenes y salieron negativos. La Suka, como está embarazada, trabaja desde casa. Los chicos mantienen los cuidados necesarios. Además no ha habido bajas, en nuestro equipo nadie ha salido.

La farándula televisiva se queda sin espacios…

Cumpliremos cinco años, lamento por los espacios que han salido, así es la TV. Siempre tomé 'De boca en boca' como un reto porque RTS tenía 'Vamos con todo' posicionado durante años y había que superarlo.

¿Cuál es la competencia de ustedes?

No tenemos competencia porque no existen espacios de farándula. No sé si volverá 'Faranduleros', de Canal Uno. No hay una versión oficial. Extraño esos tiempos en los que se peleaba por una primicia. Estoy seguro que cuando se normalice la situación, algún canal hará un programa de farándula. Esta siempre existirá.

¿Habrá celebración?

Por estas circunstancias, no. Ahora no podemos llevar invitados, el que entra a los estudios debe someterse a una prueba de COVID-19.

'En contacto' mantendrá uno de sus platos fuertes

Henry Bustamante de 'En contacto'. Archivo

La farándula es uno de los temas que trata la revista 'En contacto', de Ecuavisa. Según la directora Betty Mata,“no hemos parado y con todo tipo de contenido. Henry Bustamante está a cargo de esa área. Por un asunto de seguridad, César Romero y Evelyn Vanessa Calderón se mantienen haciendo sus reportajes desde casa".

Esperan una nueva disposición para que ingresen más talentos. "Ahora solo tenemos dos presentadores en estudio. Se alternan Gaby Díaz, Alejandra Jaramillo, Efraín Ruales y Henry”.

Durante la cuarentena, a Marián Sabaté, quien hacía pareja con Henry en lo referente a la farándula, no le renovaron el contrato. Ella trabajaba por servicios prestados.

María del Rosario Gutiérrez, de Canal Uno. Archivo

En Canal Uno analizan la programación

A partir de esta semana, en Canal Uno se analizará la programación de 2020 y 2021. “Habrá que ajustarse a las circunstancias, a lo que hay. Todavía no puedo dar mayores detalles”, dice Jean Paul Prellwitz, gerente de producción.

Durante la cuarentena, el equipo de 'Faranduleros' fue separado de la empresa con excepción de Gabriela Guzmán y Lazito. Algo similar ocurrió en 'Ya es mediodía', en el cual también se emitían notas de farándula. Se mantiene María del Rosario Gutiérrez. Se comenta que ellas estarían en un nuevo proyecto mañanero. ¿Habrá farándula?

Leonel Alleguez, de 'De casa en casa'. cortesía

'Para la oreja' sigue con Leonel y Lucas

La revista 'De casa en casa', de TC, mantiene su segmento farandulero 'Para la oreja' con Leonel Alleguez y el gallo Lucas. Durante la cuarentena se les terminó el contrato a Rayo, quien caracteriza a Lucas y a Romina Calderón, quien se enfermó de coronavirus. A él le renovaron.

Según el productor Christian Rodríguez, la situación de ella todavía no se decide. En el programa se presenta el segmento 'Abriendo el corazón' con algunos famosos. El 1 de junio, el invitado será Miguel Cedeño.

Algo de entretenimiento en RTS

En RTS, según la directora Mariuxi Padilla, de Noticias de la mañana, “en el programa cuyo fuerte será la información de actualidad variada que se estrenará el 1 de junio a las 10:00, habrá algo de entretenimiento, no farándula".

Este espacio será presentado por Úrsula Strenge e Isaac Delgado. Ella fue parte de 'En contacto' (Ecuavisa) e Isaac de 'El club de la mañana'. En 2018 salió al aire 'Intrusos' con Marián Sabaté y Oswaldo Segura y dejó de emitirse al año siguiente. No tuvo éxito. A diferencia de 'Vamos con todo' que nació en 2004 y se despidió en 2018.