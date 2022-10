Algunos de ellos han sido víctimas del hampa, otros fueron testigos de asalto y evitaron hábilmente ser parte de las estadísticas fatales que se reportan en los medios de comunicación. Al estar expuestos por ser figuras públicas, han tomado medidas para evitar en lo posible ser una cifra más del clima violento e inseguro que se vive en el país.

CHRISTIAN MAQUILÓN

“Me tocó presenciar un asalto antes de llegar a la Facso. Esto ocurrió hace dos meses y las víctimas fueron quienes iban delante de mi auto. Recuerdo que llevaban mascarillas, uno con buzo negro, el otro tenía un arma y apuntaron. Tengo la costumbre de que nunca me pegó al otro carro, dejo un espacio por si acaso pase algo. Ese día ocurrió. Cuando cambió la luz a verde pude salir. Luego me enteré que la persona a la que le robaron era un amigo mío. Otra medida que tomo es cambiar mi ruta y nunca tomar la misma”.

SORAYA GUERRERO

“En la actualidad no hay nadie que no haya pasado por algún método de robo o intento de robo en el país. Puedo contar lo que me pasó cuando iba al programa Calientitos en la noche y tomé la avenida Perimetral y en la curvita de la vía a la costa un taxi me golpeó con algo y yo baje la velocidad y el conductor me dijo que lo había chocado, yo le dije que me siguiera para llegar a un puesto ATM. Paramos, pero nunca me bajé del carro, el tipo, quien tenía acento venezolano me insistía que le pagara. Yo había llamado al 911 y a lo lejos él llegó a ver la camioneta de la policía y entonces se fue. Recuerdo que el tipo que estaba a su lado me golpeaba el vidrio. Por suerte no me pasó nada. A diario en el centro a muchos les pasa qué hay sujetos que se tiran al carro y según ellos los atropellan eso es a diario y trabajan en conjunto con algunos agentes”.

CARLOS LUIS ANDRADE

“Nadie se salva de la delincuencia, hasta la gente que trabaja con nosotros. Yo no veo noticias de la televisión, si no fuera terrible. Solo estamos suscritos a EXPRESO y nada más. Tratamos de salir de la casa exclusivamente para cosas necesarias, pero tanto Gaby (su esposa) como yo estamos expuestos porque trabajamos, debemos grabar contenido, hacer vídeos y subirlos. Yo tengo que viajar y no puedo dejar de hacerlo. Sé lo que es ser víctima de un asalto, nos ocurrió hace cuatro años y con un revólver en la casa. No hay una fórmula para salvarnos”.

FABIOLA VÉLIZ

“Ecuador vive uno de sus peores momentos, los ciudadanos estamos agotados de esto, precauciones ya no hay, existen tantas modalidades que ya nadie está preparado para poder vivir en paz. Las leyes no amparan a los ciudadanos y ese es el problema. Solo queda rezar por el país. Recuerdo que estando parqueada afuera de mi casa paso un carro varias veces y con quien estaba se dio cuenta y retrocedimos y nos fuimos de ahí, porque al parecer nos querían robar”.

PRISCA BUSTAMANTE

“Mi medio de transporte es el taxi y evito tomarlos en la calle. Son de cooperativa o de centros comerciales. A mis familiares les digo que no muestren sus celulares esperando el cambio de luz del semáforo. No hay que provocar a los delincuentes. Ya no salgo a caminar, a ninguno. Si es que tengo que caminar pocas cuadras, lo hago sin cartera y sin teléfono y con el billetito justo y mis llaves, nada más”.