En Los hackers de la farándula, Leonardo Quezada, más conocido como 'Lacito' ha revelado su esencia de periodista intrépido, que a veces raya en lo invasivo e imprudente. Algo que había dejado cuando ingresó a En contacto (Ecuavisa), sin embargo en el espacio vespertino de chismes, utiliza de nuevo el recurso de perseguir hasta el cansancio a los famosillos del Puerto Principal.

Así se lo observó, no hace mucho, cuando abordó a Emilio Pinargote, tras la salida del aire del programa De boca en boca (TC) no aceptando un no como respuesta, pero al final eso fue lo que obtuvo.

También con Joselyn Encalada en un restaurante, con Andreína Bravo o lo acontecido recientemente con la detención de Carolina Jaume, ingresando sea como sea al Cuartel Modelo y preguntando a quién se le pusiera al frente, qué había ocurrido con la actriz y presentadora. Solo le faltaba decir "queremos saberlo", "queremos saberlo", frase acuñada por la 'Veneno' Torres en la desaparecida revista de TC.

No importa si le lanzan el carro, si lo golpean con la puerta, si lo tropiezan, lo hacen a un lado o se niegan a responder. Debe quedar el registro de su esfuerzo y trabajo. Si alguien extrañaba a La 'Veneno' Torres, pues no hay por qué preocuparse, está 'Lacito'.

Un estilo que algunos gustará y a otros no, pero al final es el televidente quién decide qué ver y consumir.