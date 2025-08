¿Demanda del Frente por un Nuevo IESS contra Daniel Noboa puede prosperar?

Henry Llanes, quien preside el Frente Nacional por un Nuevo IESS, anunció la presentación de una demanda de incumplimiento de sentencia en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, el lunes 4 de agosto del 2025. ¿Esa demanda puede prosperar?

Abogados consultados por EXPRESO coinciden en que es uno de los pasos a seguir, ya que el Primer Mandatario no ha cumplido con la sentencia de la Corte Constitucional, para entre otras cosas, normar el procedimiento para elegir al Consejo Directivo del IESS. Al momento, Daniel Noboa elige a su presidente.

En 2023, el excongresista Henry Llanes reunió 55.000 firmas, por lo que el Legislativo tuvo que tratar una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, de iniciativa popular.

Aquella propuesta de reforma al IESS tenía el propósito de modificar la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Biess; reforma institucional y establecer el mecanismo para que el Estado le pague más de 10 mil millones de dólares que le debe al Seguro.

El Frente por un Nuevo IESS recordó que el Presidente tenía que cumplir con esta sentencia de la Corte Constitucional:

Henry Llanes, del Frente Nacional por un Nuevo IESS, recordó que la Corte Constitucional, a través de la sentencia No. 72-24-IN/25 del 30 de enero de 2025, notificó al presidente Noboa sobre el cumplimiento del dictamen:

Tomando en cuenta que la ley nació de una iniciativa popular, se ordenó al Presidente que en el plazo de seis meses contados desde la notificación de esta sentencia, presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley que regule el objeto del artículo 7 de la Ley,

Así, el mecanismo de elección del Consejo Directivo del IESS puede contar con el financiamiento correspondiente. En el proyecto de reforma de ley, se deberán prever las debidas fuentes de financiamiento, avaladas por estudios técnicos de factibilidad financiera. El presidente de la República deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de esta medida.

Además, Noboa y la Asamblea debían a los proponentes iniciales (ciudadanos) del proyecto de Ley de reforma al IESS.

¿Qué busca el Frente Nacional por un Nuevo IESS? ¿Puede prosperar?

Estas disposiciones de la Corte Constitucional han sido incumplidas por parte del presidente, bloqueando el proceso de reestructura del Consejo Directivo del IESS, el cual se conformó de manera ilegal en octubre de 2022 a través del Decreto Ejecutivo No. 571, desacatando la sentencia de la Corte Constitucional del 22 de marzo de 2016, aseguró Henry Llanes.

¿Qué dicen los abogados al respecto?

Patricia Borja, abogada especialista en temas de la Seguridad Social, comentó que la Corte no ha emitido ninguna providencia sobre un pedido del 7 de julio del 2025, enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia. Solicitó:

Modular los efectos de la sentencia, para el cumplimiento de la disposición contenida en el numeral 4 del fallo, en sentido de que se considere la extensión de un término prudencial para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de ley que cuente con estudios técnicos de factibilidad financiera, considerando el principio de sostenibilidad financiera y los pronunciamientos del IESS y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Y permitiendo un eventual financiamiento directo de los electores a través de la aportación que se determine, análisis para el cual se requiere de la ampliación del término requerido.

"La Corte no se ha pronunciado sobre este pedido que fue presentado por la Presidencia. En ese escrito se pidió extensión de un plazo prudencial, pero además dice y permitiendo un eventual financiamiento directo de electores, que son afiliados o asegurados y empleadores. Eso porque el objeto del artículo 7 era la designación de los vocales del Consejo Directivo. Este es un planteamiento de un eventual incremento del aporte y en este contexto tendría gran impacto", dijo Borja.

Además la abogada Patricia Borja subraya que el presidente Noboa tenía hasta fines de julio para presentar el proyecto de ley reformatorio. Pero, "no veo que haya un sustento sólido para la petición, dicen que se fundamenta en el pronunciamiento del IESS, que señala que no puede financiarlo. El Ministerio de Economía y Finanzas, en el párrafo 22, comenta que se certifica que la fuente de financiamiento para esos procesos provendría de recursos fiscales, por lo que se les deberá informar el monto necesario para la ejecución, para hacer estudios técnicos de factibilidad financiera. No se les ha informado cuál sería el monto. Pasaron los seis meses sin que haya existido un abordaje suficiente respecto del cumplimiento de esta sentencia".

La visión de un abogado constitucionalista

Paúl Córdova, abogado constitucionalista, explicó que una demanda de incumplimiento se aplica cuando existen sentencias constitucionales que no están siendo debidamente implementadas, a través de políticas públicas y obligaciones.

Además, Paúl Córdova indicó que la Corte sí tiene lo que se llama un plazo razonable. Si se excede ese tiempo, la Corte convoca a las partes a una audiencia, abre un proceso de verificación con autos de seguimiento para que la Presidencia de la República responda sobre las acciones ejecutadas al respecto.

