Fabro: Acogido por la escena musical de Argentina

Fabrizio Bufalino Mora, más conocido como Fabro, vivió una infancia musical en su natal Venezuela, bajo la influencia de lo que se escuchaba en la radio, en especial merengue y reguetón. También por lo que ponían sus padres en casa, muchas baladas de artistas como Luis Miguel y Sin Bandera, a lo que sumó luego lo que fue descubriendo, como el R&B americano en voces como la de Justin Bieber y Chris Brown.

Para él, esta variedad sonora a la que se acostumbraron sus oídos hace que hoy tenga un sonido único y diferente en el mercado. Reconoce que irse por el lado urbano fue consecuencia de que siempre fue fanático del género. “Entre los 10 y 11 años, con mi primo al que también le gusta mucho la música, oíamos siempre Wisin y Yandel, Arcángel, Randy, todos los que pertenecían a ese boom. Nosotros descargábamos pistas y jugábamos a ser reguetoneros”, recuerda.

Radicado por completo en Buenos Aires, Fabro le cuenta a EXPRESIONES cómo se siente el poder formar parte de la escena argentina, que está en crecimiento. No se pierda todos los detalles de la conversación.

Llegó a Argentina justo con el crecimiento de la industria que se está viviendo allá. ¿Cómo siente el poder formar parte de eso?

Desde que llegué, gracias a Dios, me adoptaron súper bien los artistas y la gente de la industria acá. Me siento parte y con cada cosa que hago estoy aportando mi grano de arena para que la música crezca. Me sentí súper influenciado por todos los sonidos diferentes que hay acá, se escucha otro tipo de música. Llegué justamente para el boom de todo, cuando estaba saliendo esta cepa de artistas del trap como Duki o Khea. También lo que está pasando con mujeres como María Becerra, Emilia, Tini, que están llevando lo urbano a otro nivel. Siento que estoy siendo parte de un momento especial.

De ellas tres, ¿con quién le gustaría colaborar?

Yo soy fan de las tres. María es pana, la conozco y cada vez que la veo por ahí, le canto un tema. Todas son súper talentosas y es lo lindo que tiene la escena argentina, que las principales son mujeres y eso no es tan común. Por lo general, en la música existe todavía mucho machismo, siempre está el hombre primero. Acá en Argentina es al revés, las mujeres son las que están llevando la bandera.

¿Cree que en Venezuela pueda volver a surgir un boom musical como sucedió a principios de los 2000, con artistas como Chino y Nacho?

Lamentablemente los artistas venezolanos están regados por todo el mundo, en específico por toda Sudamérica. Pero hay una generación nueva que está promoviendo la unión y están visitando bastante Venezuela. Hay shows y se está moviendo un poco más la industria. Yo estoy muy pendiente de lo que pasa allá y me escribo con varios de ellos. Mi idea también es aportar y ayudar para que ese movimiento crezca.

Si tuviera que elegir entre producir o interpretar, ¿con cuál se quedaría?

Interpretar, para siempre, porque es lo que me sale natural. Producir fue parte de yo querer hacer música y no conocer a nadie. Empecé a hacerlo yo mismo para ver qué pasaba y simplemente en el proceso fui aprendiendo más y más hasta que logré hacer una canción solo que fue cuando dije “Wow, me gusta, y puedo”. En mis últimos tres temas formé parte de la producción y eso me ha ayudado a que mi sonido sea muy único.

Viene del éxito de Suelta, sola y tranquila con MYA y ahora No son horas con J Gonz y Sael. ¿Cómo recibe el que sus canciones sean cada vez más conocidas?

Quizás, aún no caigo tanto en cuenta. No siento que en algún momento ese haya sido el fin de hacer música, pero lo que sí te puedo decir es que hace poco que estuve con los chicos de MYA en una ciudad de acá de Argentina cantando Suelta, sola y tranquila, que lancé en diciembre y que se hizo viral en TikTok de la nada, y ver que todo el mundo se la sabía fue impresionante y me di cuenta de lo que puede generar una canción. Simplemente toca agradecer y disfrutar cada momento que me da el poder hacer música.

No son horas, su nuevo sencillo

“J Gonz andaba por Buenos Aires y decidimos juntarnos para hacer algo de música. A mí me gustaba lo que había escuchado y nos íbamos a conocer en el estudio. Estábamos juntos haciendo la canción y lo llama Sael que quería pasar: vino, escuchó el tema y s e subió al instante. A Sael también lo admiro mucho. Se dio todo súper natural y estoy súper contento de hacer un tema con ellos dos”, cuenta.