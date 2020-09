Fabián Ríos: "Quien te manda a hablar con su mánager no es nadie"

Desde su casa en Miami, el popular actor de telenovelas, Fabián Ríos, compartió su manifiesto con EXPRESIONES para esta nueva entrega de Tengo que decirlo.

1. “Mi familia y yo estamos bien, viviendo esta cuarentena como toca con todos los cuidados, aquí es donde se prueba al ser humano, si se hace más fuerte o más débil”.

2 “Intensifiqué en esta cuarentena el hábito de la lectura. Leo más que antes, también ejerzo un gran poder sobre el encierro, lo manejo, me empodero, me ejercito y hago negocios desde mi casa”.

3 “A mis 40 años estoy muy apegado a mi esposa y a mis dos hijos. Me encuentro en este momento en el mejor estado, por mí que vengan más encierros así”.

4 “Terminé la serie 100 días para enamorarse un día antes que decretaran la pandemia, desde ahí trabajo desde mi casa”.

5 “Me alegro que reprisen Sin senos sí hay paraíso en Ecuador. Lo mismo sucede en Colombia, México, Perú, España, y que la sigan nuevamente me hace sentir bien, es maravilloso”.

6 “Cada año recibo regalías por mis trabajos anteriores, pertenezco a un sindicato de actores en América que vela por mis derechos”.

7 “Respeto el libreto y no contagio al personaje conmigo. El rol tiene que impregnar al actor no al revés, por eso no me encasillo. Mis papeles mueren cuando terminan las novelas y voy a lo que sigue. Solo uno me dio esa comodidad Montecristo, pero pasé la prueba de fuego y la gente no me vinculó”.

El actor confirmó que no volverá a interpretar a Albeiro. Cortesía

8 “Desde Siete veces amada (2002) he buscado siempre alejarme de actuar. Yo no miento, soy yo en cada situación, gozo, hago el ridículo y me sonrojo. No pienso en que tengo poder, ni en creerme más ni en ser el más bello o el más seductor”.

9 “El medio artístico lo tomo como un mecánico toma a su taller, me pongo el overol y cuando termina la jornada, me lo quito y me voy a mi casa a cambiar pañales y ayudar a mi esposa con las tareas”.

10 “La fama es efímera, para mí es más importante el éxito. No conozco a una persona fantasiosa y que se crea el cuento y que aún se mantenga vigente y esté bien de la cabeza”.

11 “Tuve una maravillosa experiencia trabajando con Mario Cimarro, hablamos hace poco, otro gran compañero fue José Luis Reséndez. Francisco Bolívar es mi hermano. Catherine Siachoque un encanto de profesional, siempre trato de ver el lado bueno de la gente. En el set grabación si existe disciplina y concentración, nos llevaremos bien”.

12 “Vengo de un pueblo llamado Curití en Santander. Siempre quiero entrar a la casa de la vecina de mi abuela y tomarme un café con ella. Me he reconstruido a nivel profesional y personal, pero mi esencia se mantiene, no pueden verme cambiado”.

13“Yo no muestro mentiras en mis redes sociales. A la gente no le interesa si vives bajo un puente o en un castillo o si tienes un Ferrari. En mi Instagram quiero que la gente me vea real con el lavalozas, trapeando y ayudando en las tareas de mi hija”.

14 “Lo que he conseguido ha sido a base de constancia, disciplina, esfuerzo y espiritualidad elevada. Quien tiene a Dios en su corazón tendrá un cuento que contar, una historia distinta que desarrollar y un legado maravilloso que dejar”.

15 “Todo el que pone a un representante o a su mánager al frente para hablar contigo, no es nadie. Cuando realmente tienes fama y poder, Dios te da una responsabilidad que no puedes manejarla mal, el mánager solo está para negociar un buen contrato”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

1. Es embajador mundial con sede en Ecuador de una compañía multinivel. Son productos de célula madre y antienvejecimiento.

2. No habrá secuela de El final del paraíso. “Albeiro se acabó, no habrá más”.

3. Cocina un proyecto independiente para República Dominicana.

4. Sus productos y series están programadas para exhibirse hasta en el año 2023 en diversas partes del mundo.

5. Volvería a trabajar con Ximena Duque, por lo que confirma la segunda parte de Corazón valiente.

6. Hace 15 años está casado con la cantante y actriz colombiana Yuly Ferreira con quien tiene dos hijos: Lucía y David.

7. People en Español lo ha incluido más de una vez en la lista de Los 50 más bellos.