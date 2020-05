Ester Expósito es la nueva musa del maquillaje de YSL

En los días de confinamiento la celebridad de 20 años causó revuelo entre sus seguidores en Instagram. Subió un video mientras contorneaba su sensual cuerpo al ritmo del reggaetón, hace pocos días mostró su reciente tatuaje de una media luna. Y ahora resulta que es la nueva embajadora de Yves Saint Laurent (YSL).

Esta noticia le llega como anillo al dedo a ella y a sus más de 20 millones de seguidores que se entristecieron al saber que no será parte de la cuarta temporada de Élite, la serie donde adquirió fama en el papel de Carla Rosón.

Y como no hay mal que por bien no venga, ahora es la musa de YSL Beauty, una firma por la que han pasado celebridades como Kaia Gerber, Dua Lipa y Cara Delevingne, entre otras.

La belleza, frescura y rasgos perfectos de su rostro con seguridad, deben haber sido algunos de los motivos para que la firma española la integre a la comunidad de sus embajadoras de belleza.

Ester Expósito, ex actriz de la serie Élite, ahora es embajadora de Yves Saint Laurent. Instagram @ester-exposito

Según cita grazia.es, el maquillaje para la actriz siempre ha sido una herramienta de expresión creativa. "En esta etapa que me hace tanta ilusión, no me puedo sentir mejor acompañada que con una firma de tanto prestigio como YSL Beauty”.

Y es que ella sabe muy bien cómo sacarle partido al maquillaje, ¿recuerdan el que lució durante los Premios Goya, en enero de este año? Impresionó el detalle de las piedras en los párpados para resaltar la mirada. Y qué decir de la serie Élite donde siempre mostró su mejor estilo.

Con estos antecedentes, la talentosa joven se prepara, por ahora, para sorprender a sus millones de seguidores con sus maquillajes novedosos, creativos e inspiradores, de esos a los que ella tiene a su público acostumbrado.

Aún tiene dos estrenos pendientes para este año: 'Veneno' y 'Alguien tiene que morir' de Manolo Caro, para Netflix,