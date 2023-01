Llegó a ser una de las reinas de la televisión estadounidense, con permiso de Oprah Winfrey. El año pasado, la polémica sobre la atmósfera de trabajo “tóxica” que se respiraba en su programa “The Ellen DeGeneres Show” hizo que perdiese el apoyo de parte de la audiencia. En mayo, cuando se acababa el contrato vigente que tenía DeGeneres, el programa se despidió de la parrilla. La cómica y presentadora cumple 65 años alejada de la televisión en la que un día reinó.

DeGeneres estudió comunicación en la University of New Orleans, pero decidió abandonarla. Tras la vida universitaria, trabajó en un bufete de abogados, como camarera, pintora, vendedora de aspiradoras, etc. A finales de los setenta comenzó a hacer bolos de stand-up comedy y en 1982 ganó el concurso de Showtime “Funniest Person in America” (La persona más graciosa de Estados Unidos).

Veía el comportamiento de la gente y notaba cosas. “Creo que eso es por lo que me convertí en cómica. Me doy cuenta de cuán estúpidas son las cosas que hacemos”.

“Cuando eres una persona creativa, necesitas desafíos constantemente, y por grandioso que sea este programa y por divertido que sea, ya no es un desafío”, dijo en mayo del año pasado sobre el final de “The Ellen DeGeneres Show”.

DeGeneres nació el 26 de enero en Louisiana, Estados Unidos. “Crecí en un hogar muy conservador”, dijo a Parade Magazine en 2016 sobre su infancia. “Mi padre era primer lector en la Iglesia de la Ciencia Cristiana, que es similar a un predicador. No se bebía, no se fumaba ni se maldecía. No vi emociones profundas en mis padres. Todo fue muy educado y muy superficial. Nunca supe cómo se sentía nadie. Debido a esa religión, todo estaba bien todo el tiempo”.

Era una niña callada y no fue graciosa hasta que fue un poco mayor, según dijo en una entrevista a Goodhousekeeping.

Luego recuerdo ser graciosa porque me acuerdo de gente riéndose. Pero yo era más del tipo sensible, de cuidar de los animales heridos que me encontraba

Cuando tenía 13 años sus padres se separaron, algo que la tomó por sorpresa ya que, en aquel momento, debido a las reglas que se seguían en su casa, no era consciente de que las cosas fuesen mal. “Fue muy confuso. Esa no es una manera saludable de crecer. Era muy difícil expresarse. A un niño se le debe decir que puede tener sentimientos”, aseguró a Parade.

En 2019, en un episodio de la serie de David Letterman “My Next Guest Needs No Introduction”, la cómica y presentadora compartió otro capítulo oscuro de su infancia. Cuando DeGeneres era adolescente, su madre contrajo segundas nupcias con “un hombre muy malo”, según dijo.

Con el cáncer de pecho que le acababan de diagnosticar a su madre como excusa, su padrastro le tocaba los senos haciéndolo pasar por comparaciones y revisiones para buscar alteraciones. “Cuando ella estaba fuera de la ciudad él me dijo que había notado un bulto en su pecho y que necesitaba tocar los míos porque no quería molestarla”, dijo. “Me convenció de que necesitaba tocarlos y luego intenta hacerlo otra vez en otro momento y luego otra vez”.

En otra ocasión, su padrastro intentó entrar en su habitación, lo que la llevó a salir por la ventana y escapar. “Intentó romper la puerta de mi dormitorio y yo pateé la ventana y corrí porque sabía que iba a ir a por algo más”, dijo a Allure en 2005, según recogió la CBS.

VENDEDORA DE ASPIRADORAS…

En 1986, su aparición en el programa “The Thonight Show Starring Johnny Carson” supuso un punto de inflexión en su carrera. A partir de entonces consiguió ir abriéndose hueco en televisión y participó en series como “One Night Stand” y “Laurie Hill”. En 1994 se estrenó “These Friends of Mine”, que luego pasó a llamarse “Ellen”, con DeGeneres como Ellen Morgan, la protagonista.

Tres años después, decidió contar en la revista Time que era lesbiana y su carrera se tambaleó. “Siempre pensé que podía mantener mi vida personal separada de mi vida profesional”, dijo a la publicación entonces. “En todas las entrevistas que hice todos intentaban ponerme en una situación en la que dijera que era gay. Y aprendí todas las formas de esquivarlo. O si me lo preguntaban descaradamente decía que no hablaba de mi vida personal”.

Un año después, ABC canceló la serie, después de que grupos religiosos llamasen al boicot, se retirasen anunciantes y que ejecutivos de la cadena pidiesen que se incorporase una advertencia de contenido antes de algunos episodios. Después del fin de la serie, DeGeneres se pasó a las mañanas. En 2003, se comenzó a emitir “The Ellen DeGeneres Show”. A lo largo de estos años, la cómica lo compaginó con otros proyectos, como su desempeño durante una temporada como jueza de “American Idol”, la interpretación de voz de Dori, el personaje de “Finding Nemo” y “Finding Dori” o el especial de Netflix “Ellen DeGeneres: Relatable”, entre otros.

El espectáculo se despidió el pasado mayo. Antes del anuncio, el formato y la presentadora no habían pasado por su mejor momento tras ser acusada de permitir un ambiente de trabajo tóxico.