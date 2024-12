Dulce, algunos detalles de su batalla final contra el cáncer

La noticia del fallecimiento de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida artísticamente como Dulce, a los 69 años, tomó al mundo del espectáculo y a sus seguidores por sorpresa. La noticia se dio a conocer el 25 de diciembre, mismo día de su partida, mediante un comunicado firmado por su familia y colaboradores en sus redes sociales.

Sonic 3: The hedgehog y su posible éxito mundial Leer más

Aunque su salud era delicada debido al cáncer de pulmón que padecía, existían esperanzas de una recuperación. Desde principios de diciembre, Dulce había sido ingresada en un hospital privado de Ciudad de México, donde estuvo acompañada constantemente por su única hija, Romina Marcoli, y otros familiares cercanos. Se encontraba en proceso de recuperación tras una cirugía de decorticación pleuropulmonar.

La cantante había enfrentado anteriormente un cáncer de riñón, el cual estaba en etapa de remisión. Sin embargo, su situación se complicó cuando se le detectó un tumor en el pulmón.

Había esperanzas en su recuperación

Adrianela: Los villancicos la volvieron artista Leer más

Roberto Hernández, amigo cercano de la cantante, concedió una entrevista a Oddis Tuñón para compartir detalles de los últimos momentos de la vida de la artista.

“Pasaron cosas muy bonitas que nos dieron esperanza. Todos creíamos que nuestra querida amiga iba a sobrevivir, que iba a vencer la enfermedad. Porque después de días muy malos y de una gravedad extrema, comenzamos a notar mejorías”, declaró.

Contó que, durante las últimas tres semanas, Dulce se alimentaba por sonda, aunque en sus últimos días logró probar algunos bocados. “Le propuse un pacto: le pedí que me prometiera comer diariamente, porque yo me encargaría de llevarle comida todos los días. Le dije: ‘No voy a cruzar la ciudad para que me dejes la comida’, y ella me prometió que lo haría”. Según Hernández, el día que Dulce comió una tarta de queso con frambuesas, “cantamos victoria”.

Gracias a esta mejoría, los médicos decidieron iniciar ciertas terapias como parte de su proceso de recuperación. Todo parecía marchar bien. Incluso, el 24 de diciembre, Dulce celebró Nochebuena junto a sus seres queridos. Comió salmón, puré de papas y bacalao.

“Después de casi un mes, logró sentarse en una silla, ya no en la cama”, recordó Hernández. Lamentablemente, esa fue la última vez que la vio con vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!