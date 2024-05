Don Alfonso cumplió un año fuera de la tv: así recordó su último noticiero

"Hace exactamente un año estaba entrando al estudio para dar mi último Televistazo", escribió Don Alfonso en una publicación en su cuenta de Instagram, este 1 de mayo de 2024, al cumplirse el primer aniversario de su salida de la televisión ecuatoriana.

Tras una impecable trayectoria profesional de casi seis décadas, Alfonso Espinosa de los Monteros, anunció su retiro el 6 de abril de 2023. “Este es un día muy especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia”, fueron las palabras con las que inició su mensaje aquella noche, en medio del asombro que generó el inesperado anuncio a los miles de televidentes que, fielmente, noche tras noche se conectaban para escucharlo narrar lo que había transcurrido en el país durante el día. Don Alfonso aprovechó ese momento para informarle al país que su último noticiero sería el 1 de mayo de 2023.

Desde esa fecha, ya ha pasado exactamente un año y, por supuesto, el icónico presentador de noticias no la dejó pasar por alto. Don Alfonso aprovechó la ocasión para compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en donde se lo ve acompañado de amigos, familiares y compañeros de trabajo que estuvieron presentes aquel día que, bien podría decirse, marcó un antes y un después en la televisión.

