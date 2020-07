Diana Golden hace fila por un poco de comida en México

La mexicana, de origen colombiano, Diana Golden, a quien usted recordará por producciones como Cuidado con el ángel, Por ella soy Eva y Amores verdaderos, transmitidas en Ecuador por la señal de Gamavisión, fue vista en Ciudad de México esperando su turno para recibir la comida que el gobierno de ese país ofrece a personas necesitadas.

La actriz hizo cola esta semana, entre muchas personas, que por la emergencia sanitaria se ven en la necesidad de solicitar asistencia, ya que han perdido sus empleos o no pueden trabajar por el confinamiento.

La artista señaló que esta situación no la hace sentirse mal: “Por qué me voy a sentir avergonzada, tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores, estamos que empezamos y empezamos y nada… grabé Como dice el dicho (transmitido en RTS) y todavía no me pagan. Me sentiría mal robando y que me agarren, además la comida está deliciosa”.

Diana reveló que también ha recibido apoyo de su familia en estos momentos, y aseguró no hacer caso de quienes la critican por atreverse a acudir a esos lugares donde se proporcionan alimentos. Ella también pidió croquetas para sus perros.