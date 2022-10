Dicen que las mejores decisiones se toman alrededor de la mesa. También que el cine es el reflejo de la sociedad.

Con estas dos premisas, hoy 25 de octubre, cuando se celebra el Día Mundial de la Pasta (una fecha que se instauró en Roma, en 1995 por los fabricantes de ese delicioso alimento), EXPRESIONES les ofrece un recorrido por algunas increíbles escenas del séptimo arte en las que un suculento plato de pasta se roba la película por unos minutos y se convierte en protagonista. Pequeños detalles que dan a la ficción un maravilloso toque de cotidianidad.

UN CLÁSICO CON SABOR A... ¡MAFIA Y POMODORO!

Quien no recuerda la trilogía de El Padrino (The Godfather), de Francis Ford Coppola, seguramente no es un buen espectador. Más allá de su cruento argumento y de sus fuertes escenas, en ella la familia tiene un peso indiscutible. ¿Y qué mejor lugar existe para unirla que alrededor de una mesa? Por eso su guionista decidió incluir también algunos tips para aplicar en casa que tienen que ver con la cocina italiana.

El Padrino, una obra maestra del séptimo arte que celebra 50 años Leer más

Peter Clemenza, mentor y amigo íntimo de don Vito Corleone, el gran capo, por ejemplo, le dice a su hijo Michael que el secreto para una salsa pomodoro (un clásico indiscutible) es añadirle una pizca de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate. Por otro lado, el ‘consegliere’ Tom Hagen recuerda en una escena que en su primera cena en casa de El Padrino probó unos espaguetis que jamás pudo olvidar.

ESPAGUETIS CON ALBÓNDIGAS PARA CELEBRAR EL AMOR

En La Dama y el Vagabundo (Lady and the Tramp , 2019), niños y adultos comparten con los protagonistas una romántica cena compuesta por espaguetis con albóndigas. ¿Se le ocurre algo más apropiado? El beso que sella el encuentro es considerado uno de los mejores del cine.

¿EL INVITADO? ROBERT DE NIRO

Martin Scorsese también se rinde ante el sabor del típico plato. En Buenos Muchachos (Goodfellas, 1990), Joe Pesci, en el papel de Tommy DeVito, cena en casa de su madre nada menos que con Robert De Niro, en el papel de Jimmy ‘De Gent’ Conway.

Paul Sorvino muere a los 83 años en una clínica de Florida Leer más

El gran invitado, rendido ante el aroma y el sabor de la pasta, deja escapar un “¡Delizioso!” que parece haberle salido del alma.

LOS ESPAGUETIS DE SOPHIA LOREN

Hablar de Sophia Loren (88) es pronunciar palabras mayores. Hermosa, sensual e italianísima, la protagonista de Matrimonio a la italiana (Matrimonio all’italiana, 1964) y Dos mujeres (La ciociara, 1960 ) es también una gran cocinera. El toque lo aprendió de su abuela durante la segunda Guerra Mundial, por eso sus recetas son sencillas, basadas en lo que hay en casa. ¿Quiere hacer la prueba?

Si quieres preparar una pasta para cuatro personas, ten a mano 300 g de espagueti, 100 g de tocino, 70 ml de aceite de oliva extra virgen, 1 cebolla, 1 pimiento picante, 6 tomates maduros, 6 hojas grandes de albahaca, queso parmesano, sal y pimienta al gusto.

Sophia Loren, a los 86 años, retorna a la pantalla con 'La vida por delante' Leer más

Pica finamente la cebolla y dórala en aceite de oliva. Cuando tome color, añade el tocino cortado en trozos pequeños y remueve hasta que quede dorado y crujiente. En ese momento, agrega el pimiento, el tomate y las hojas de albahaca. Deja que se mezclen los sabores. En unos 15 minutos, la salsa estará espesa.

A continuación, cocina la pasta al dente (con sal y ¡sin aceite!). Ponla sobre la salsa y mezcla suavemente para que se integren. Sirve inmediatamente. Rociar con queso parmesano.

AL DENTE, SIN TRAICIONAR LA SALSA

Tradición y tecnología van de la mano cuando se trata de pasta de calidad. Es allí donde interviene el proceso de trefilado, la fase siguiente al amasado y que se relaciona con los accesorios que dan forma a la masa.

Se crea así la gran cantidad de formatos de pasta que se encuentran en el mercado. Pero, además, influye en las características finales del producto. Espesor y desarrollo y consistencia del gluten son algunos de ellos, además es responsable de las proteínas de la sémola de trigo duro, que son fundamentales para que la pasta, después de la cocción, tenga la elasticidad y tenacidad que se define como ‘pasta al dente’.

Basta comprobar si el plato de pasta ‘traiciona’ la salsa y la deja en el fondo del plato. Pero si eso no ocurre, ¡has hecho una buena compra!

HORRORES QUE NO SE PUEDEN PERMITIR

Hablando de comida italiana, hay muchos errores garrafales como ponerle piña a la pizza y transformarla en ¡hawaiana! Pero al hablar de pasta, hay otros ‘horrores’ imperdonables que EXPRESIONES pone hoy sobre la mesa... a modo de advertencia.

Usar salsa de tomate sobre la pasta. En Indonesia, Hong Kong... y Ecuador es una práctica extendida. Es tan grave como poner la pasta en agua fría para luego hervirla. Olvidar la sal en el agua que se cocina la pasta es directamente proporcional a ponerle aceite ‘para que no se pegue’… Usar crema en la preparación de la salsa carbonara. Es un ¡asesinato alimentario!, sin contar, claro, con las terribles consecuencias digestivas. Poner queso parmesano a la pasta que lleva marisco es tan grave como acompañar cualquier pasta con pan de ajo. ¡Cortar los fideos! No importa si se trata de partirlos antes de cocinarlos o de usar el cuchillo antes de llevárselos a la boca... Cualquiera sea el caso, ¡es una verdadera afrenta! Acompañar la pasta ¡con arroz! Este sacrilegio que no tiene excusa alguna ni siquiera merece una explicación. Creer que cualquier salsa va con cualquier pasta. Hay que entender: si la pasta es grande, la salsa debe ser espesa. Si la pasta es pequeña, la otra debe ser más simple. Hacer que la pasta 'espere' a la salsa. Pues bien, la verdad es que es la salsa la que debe esperar a la pasta, nunca al revés. De lo contrario, perderá textura y es difícilmente digerible. Comer pasta solo. Pasta o lo que sea. El decálogo de la Academia Barilla asegura que nunca se va solo a un restaurante. ¿La razón? La comida siempre se disfruta en familia o con amigos. No hace falta ser un sibarita, para saber que eso es verdad.

TIKTOK, LAS REACCIONES MÁS INSÓLITAS

Las pastas son el tema más sensible y cuidado por parte de los italianos, y en redes sociales como TikTok esto se ha prestado para bromas por la diferencia cultural de este platillo que, gracias a la globalización, se ha acoplado a la realidad de cada nación. Sin embargo, algunas costumbres no son bien recibidas y pueden hacer enojar de más a la comunidad italiana.

Llenas de reacciones graciosas y pausas dramáticas, estas situaciones cotidianas son compartidas en su mayoría por migrantes o parejas que han tenido que aprender a convivir con ellas. El dúo italiano Lionfield también se ha hecho famoso por sus sketchs, en los que reaccionan ante las recetas poco comunes que el mundo hace de pastas y pizzas. Así que si no eres fiel a la gastronomía italiana, siéntete juzgado por ellos.