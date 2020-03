Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer se habla de igualdad y mejores condiciones sociales. Las mujeres del mundo levantan la voz ante las injusticias, feminicidios y demás consecuencias del machismo en nuestras sociedades.

Las artistas también se suman a esta causa y han presentado varios temas que han ayudado a tomar consciencia o a empoderar el espíritu femenino. EXPRESIONES seleccionó varias canciones que pueden considerarse un himno para entender, analizar o sumarse a la lucha feminista.

Mujeres - Julieta Venegas

La artista mexicana acaba de presentar una canción que habla de rebelión y que las mujeres perdieron el miedo. Es un tributo a todas las vidas. Está inspirada en las diversas marchas feministas ocurridos en el país azteca.

La puerta violeta - Rozalén

La española publicó hace dos años una canción que va dedicada a la violencia de género. Se ha convertido en un himno para el movimiento feminista. La puerta violeta es el segundo single de Cuando el río suena.

La malquerida - Natalia Lafourcade

La cantante compartió hoy 8 de marzo una versión de La malquerida, en contra de la violencia de género, y dejó claro que apoya este movimiento. El videoclip nace de la sensibilidad de la intérprete.

Aguante - La Mala Rodríguez

La Mala Rodríguez se ha caracterizado por hacer canciones directas y que reafirman la firmeza de las mujeres. Aguante es un tributo a quienes están aburridas de esperar a recibir lo que se merecen y no quieren aguantar nada de nadie. Al contrario, están dispuestas a luchar por obtener lo que quieren.

Fuerte - Cami

Camila Gallardo es una intérprete nueva. En Chile, ha formado parte de las manifestaciones feministas y en su música siempre está reflejado su sentir. Fuerte es una dedicación y apoyo a quienes se han sentido rendidos. "Te quiero fuerte", repite en el coro.

No sé llorar - Dulce María

Con esta balada la artista mexicana habla de fortaleza e independencia. Las relaciones interpersonales - de todo tipo- no son un obstáculo para surgir.

The Man - Taylor Swift

En Lover, su último álbum, la mega estrella pop hace una reflexión sobre la industria y su papel como mujer. The Man es una metáfora de que si ella fuera hombre no sería tan severamente juzgada por sus acciones. Ella actúa, escribe y dirige el videoclip.

Can't Hold Us Down - Christina Aguilera

El título de esta canción en español dice "No pueden oprimirnos". En el estribillo la cantante dedica su mensaje “a todas las mujeres del mundo que se hayan tropezado con un hombre que no respeta su valor”, un hombre que piensa que "las mujeres deben ser vistas y no escuchadas".