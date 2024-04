Dennis Quaid: 70 años de una vida para nada aburrida

El que la vida de Dennis Quaid haya sido movida, no significa que lo haya hecho feliz. Nacido en Houston, Texas, el 9 de abril de 1954, llega a los 70 años con un entorno bastante diferente al que lo acompañó por mucho tiempo.

Muy recordada es aquella celebración de los años 80 cuando, casado con Meg Ryan, alquiló una avioneta que llevaba un letrero en el que se leía “Happy birthday, Dennis” y que sobrevoló durante un concierto en el que tocaban Quaid y su banda, los Eclectics.

Ahora está tranquilo. El actor, productor y músico dejó los excesos de Hollywood y los comportamientos salvajes que lo acompañaron en los picos más altos de su fama. Su adicción a la cocaína (ha confesado que la consumía prácticamente a diario) es ahora solo un mal recuerdo.

Vive en Tennesse con su cuarta esposa, Laura Savoie, 40 años menor a él, y ocupa sus días en lo que ahora más disfruta: el country-rock cristiano.

¿Cómo llegó allí? Fue en 1990 cuando, yendo a casa, cuenta que tuvo una experiencia sobrenatural en la que sea vio a sí mismo muerto o en la cárcel. “Y no quería eso”, recuerda en una entrevista para revista People el año pasado. “Supe que si no cambiaba iba a estar muerto en cinco años. Al día siguiente estaba en rehabilitación”.

El actor de cine ahora dedica sus días a la música country cristiana. Wikimedia

Ese proceso voluntario lo llevó de regreso al Dios que siguió en su juventud. Y como, según dice, “las adicciones son fuerzas que llenan un hueco dentro de las personas”, necesitaba llenar ese espacio con algo más. Y la respuesta le llegó en forma de música.

Compuso 'On my way to heaven' (De camino al cielo) en honor a su madre, Juanita, para decirle que estaba de vuelta, que estaba bien. Volvió a leer la Biblia, así como el Corán y otros textos religiosos. “Entonces empecé a desarrollar una relación personal. Antes no la tenía, aunque había crecido como cristiano”, cuenta en esa misma entrevista.

En julio del año pasado lanzó el disco 'Fallen: A Gospel record for sinners' (Caídos: Un registro del Evangelio para pecadores) que, como dice, tiene canciones que son su reflejo.

Ahora afirma sentirse satisfecho. “La gente va a Hollywood a reinventarse, a hacer un papel. La gente viene a Nashville (Tennesse) para crear música en la que hay que ser uno mismo. Así que te conviertes más en ti mismo, y eso es un reflejo de la vida aquí”. Él sabe bien de lo que habla.

