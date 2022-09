Dos años por la pandemia se suspendió el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. El 2023 se retomará. Ya se mencionan nombres de posibles participantes. Una de ellas, la talentosa Mar Rendón y otra, la mediática Andreína Bravo. Sus seguidores las apoyan, pero hace falta más que aquello para pararse en la Quinta Vergara y enfrentar al 'Monstruo'. La última en intervenir fue Dayanara Peralta, en 2019. Gente del medio opina.

Opiniones

“Considero que Mar Rendón canta muy bien y ya tiene experiencia en concursos parecidos, cantando en vivo y con jurados. A Andreína Bravo no la he visto. Cualquiera que vaya al Festival de Viña del Mar a intervenir debe hacerlo con mucha confianza y humildad, si eso se entiende, entonces ya es ganar”.

Che Vera, productor y quien acompañó a Fausto Miño en 2011 cuando participó.

“Lo que se vive en Viña del Mar es una experiencia indescriptible, es importante la identidad musical, un recorrido musical que es la madurez que se necesita, ser un artista perseverante en la carrera y mucha preparación. Hay muchos que merecen estar allá. Pero ahora todo es mediático”.

Jorge López, representante artístico de Mirella Cesa

“Si recién van a postular es prematuro hablar de quién haría mejor papel cuando no sabemos el talento de los otros competidores ni el tipo de canciones con que se van a encontrar. Todo eso hay que tomar en cuenta en un festival.

Allá no hay influencias que valgan. Me parece que Mar Rendón debería buscar ser jurado del certamen y no exponerse, ya que debe disfrutar por ahora de su triunfo”.

Gustavo Pacheco, músico

”Es importante tener en cuenta que el certamen de Viña del Mar fue suspendido en 2021/2022 por la pandemia. Y en 2023 Chile acogerá la edición 62 a desarrollarse entre el 19 y el 24 de febrero. El artista ecuatoriano tiene, primero que todo, tener una buena autoría y composición musical, y por cierto una voz y un talento que le den las facultades para representar a este país.

Una vez Ecuador fue representado por un cantante que era baladista y participó en la competencia folclórica, lo que refleja un mal manejo, tanto de sus asesores como de él, lo que lo llevó a pasar sin pena ni gloria esta gran experiencia. El festival dejó de ser el evento musical de años atrás, con el tiempo se ha convertido en un programa de televisión, con un jurado y un público frágil, pero eso no quiere decir que el artista que vaya no esté bien preparado, el tema que lleve por lo menos se espera que se sitúe entre los 3 primeros lugares o sino simplemente es ir a perder el tiempo.

Y para ello la canción tiene que ser maravillosamente pegajosa, creativa, porque hoy Latinoamérica tiene tempestades políticas y sociales opacas, llenas de incertidumbres, y un éxito musical va a ser un bálsamo y una gran alegría”.

Enrique Avilés, asesor y estratega chileno

“Si tengo que escoger optaría por Mar. Definitivamente está en un buen nivel para representarnos. Ella ha demostrado a mi criterio un gran desenvolvimiento. Desde hace rato (4 años), yo la conozco y sé de su talento. Me alegra lo que ha logrado y dejó en alto el nombre de Ecuador. Tiene una gran proyección. Hace tiempo no surgía una voz como la de ella”.

Lila Flores, cantante