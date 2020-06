Dayanna Monroy: "Ecuador vive un drama con realismo mágico"

Es la reportera que ha destapado la olla de grillos que reveló la corrupción que vive Ecuador desde que empezó la pandemia de COVID-19.

El olfato periodístico de Dayanna Monroy salió invicto una vez más, pero para saber más de la periodista del noticiero 24 horas, de Teleamazonas, EXPRESIONES la invitó a que responda El cuestionario.

¿Con qué acompañaría un arroz verde?

(Risas) Es una pregunta capciosa, no lo sé.

¿Y un arroz moreno?

No me gusta el arroz, porque no consumo carbohidratos.

¿Es cierto que últimamente su frase favorita es “Dalo por hecho”?

(Risas) La verdad es que no.

¿En qué ocasiones ha vivido otra realidad?

Nunca. El periodismo me ha enseñado desde muy joven a estar en primera fila de la historia, así que jamás he vivido otra realidad... ¿Por qué me haces esto? (sonríe).

¿“Yo no lo sabía” le parece un buen título para una novela?

Sí, en este momento estamos viviendo cosas que parecen escritas para una novela, pero la realidad ha superado la ficción.

¿Y qué género sería?

Drama con realismo mágico.

¿Entonces está de acuerdo con que la trama vivida en los últimos meses supera a El Señor de los cielos?

Sí, pero esto es real, es más triste.

¿Le atraen las narconovelas?

No. De hecho, no me gustan para nada.

Si lleváramos a Netflix sus investigaciones que han destapado el clima de corrupción de los hospitales, ¿qué título le pondría?

Caiga quien caiga.

Pese a que transmite algo de dureza en la pantalla, se considera una mujer cariñosa. Christian Vinueza

Al igual que a Cinthya (Viteri), ¿hay alguna ‘pestañita’ que la moleste últimamente?

(Risas) Siguiente pregunta.

¿Yunda es un buen yunta?

Sí, coincido con algunas buenas críticas y reacciones que él tuvo de parte de los ciudadanos de Quito frente a la pandemia, pero ahora hay casos de corrupción que señalan a su círculo cercano. La respuesta podría variar por esto último.

¿Es cierto que le dicen la Cecilia Braekhus de las noticias?

(Risas). No lo sé, la gente que lo diga.

Sabemos que boxea. ¿A quién noquearía sin pensarlo?

A la mentira, a la hipocresía.

¿Quién cuida sus espaldas?

En alguna ocasión una amiga me preguntó si tenía algún tipo de resguardo y le dije que no. Entonces utilizó una frase: “Tu resguardo es la verdad”. Me pareció graciosa, pero eso responde tu pregunta.

¿Qué no tiene precio?

La reputación. Y cuando la pierdes, esto te afecta no solo a ti, sino a tus hijos e incluso a tus nietos, a toda tu familia. No hay vuelta atrás cuando atentas contra tu nombre y apellido.

¿Lo más valioso de Dayanna?

Mi familia y mi trabajo. Siento la importancia de mi labor como periodista y queda en evidencia no solo lo investigado por mí en este gobierno, sino en los gobiernos pasados, en los que casos de corrupción salieron a la luz por lo que publicaron diversos medios de comunicación y otros periodistas.

Si incautaran su computadora y su teléfono móvil, ¿qué encontrarían?

Lo que todo el país ha visto en mis reportajes básicamente.

Dayanna afirmò que uno de sus referentes siempre ha sido María Cecilia Largacha. Christian Vinueza

¿Su visión es mayor a 360?

360 es una visión completa.

Dicen que usted es uno de los ‘ángeles de Charlie’. ¿Quiénes son los otras dos?

(Risas) Sí hay un Charlie, pero somos más de tres quienes formamos el equipo de noticias de Teleamazonas.

Si fuera la Mujer Maravilla, ¿a quién le pondría el lazo de la verdad en este instante?

Hay muchas personas que necesitan ese lazo de la verdad, es complicado responder.

¿Con quién tendría un tête-à-tête sin mascarillas: con Janet Hinostroza o con Tania Tinoco?

Con ambas, me gustan por ser valientes y frontales.

Defínase en tres palabras...

Siempre hablan de mi intensidad y creo que eso se refleja en mi trabajo. Intensa, clara y cariñosa, aunque no lo crean y no todo el mundo lo vea.

FRASES SUELTAS

"La pandemia me sirvió para valorar las cosas que para mí son realmente importantes, como recibir un abrazo de mis padres, de mi novio y de mis hermanas. En el ámbito laboral entendí la importancia y trascendencia que tiene el periodismo, una profesión que no puede quedarse en casa ni vivir en confinamiento”.

“La corrupción no se da al azar, no hay buenas intenciones detrás de un acto ilícito, como lo que empañó a muchas compras públicas que se hicieron durante la pandemia. El infierno está lleno de gente que tiene malas intenciones, disfrazadas de un buen discurso”.

“Respeto mucho el periodismo de opinión, pero prefiero hablar mostrando hechos, en este momento me siento feliz investigando”.

“No tengo atracción por el dinero. Ahora entiendo la diferencia entre tener mucha plata y un buen estilo de vida y me voy por esto último, porque me permite apreciar momentos que son más valiosos que cualquier lujo. No hay algo mejor que la tranquilidad”.