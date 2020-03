Dayanara Torres, libre del cáncer

La exMiss Universo Dayanara Torres dio a conocer en febrero del 2019 que había sido diagnosticada con cáncer de piel. Ahora anuncia que está libre de la enfermedad con la que luchaba. A través de las redes sociales envió un emotivo mensaje:

"En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia y es que mis exámenes, MRI, PET & CT scans salieron los tres negativos, así que he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer".

La exesposa de Marc Anthony en un emotivo video también agradeció a sus seguidores por acompañarla en esta situación y por las oraciones. "Me siento bendecida, me siento agradecida con ustedes por sus oraciones porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando, no perdamos la fe, sigamos adelante, vamos a salir de todo esto".

Además expresó que tendrá que someterse cada tres meses a las mismas pruebas durante los próximos dos años "solo para estar pendientes de mi cuerpo y saber que nada haya regresado".

Dayanara nació en 1974 en San Juan, de Puerto Rico, es actriz, cantante y modelo. Se hizo famosa por haber sido Miss Universo en 1993.

La pareja contrajo matrimonio en 2000. Archivo

En 1992 hizo una breve entrada en el concurso de belleza Queen of the World, en el cual obtuvo el segundo puesto.

En 2000, Dayanara Torres se casó con el cantante Marc Anthony. Concibieron dos hijos antes de separarse en el 2002. Ellos son Christian Anthony Muñiz y Ryan Anthony Muñiz.