Danilo Carrera (32), quien ahora interpreta al malvado Álvaro en la telenovela 'Contigo sí', acaba de celebrar diez años de carrera actoral en el restaurante exclusivo Cenador en Polanco, Ciudad de México. Pero anunció que en diez años más se retirara. A EXPRESIONES le contó desde México, donde reside, que tal vez sea en menos tiempo porque tiene otros planes, entre ellos hacer cine.

“Se dicen fácil, pero han sido de sacrificio, trabajo, crecimiento y aprendizaje. Mi primer llamado fue el 16 de noviembre de 2011, había que festejarlo”.

Su participación en las telenovelas mexicanas ha sido de manera continua. ¿Cómo lo ha logrado?

Yo solo hago protagónicos o antagónicos, nada más. Me llaman para ser la estrella del show o mejor que no me llamen. ¿Quieren rating? Sino llamen a alguien más. Se los digo así a los productores cuando me llaman para otros personajes.

No lo digo por arrogante, sino porque nadie tiene mi nivel de profesionalismo. Nunca llego tarde, soy el último en irme, motivo al equipo, no hago problemas, no me pongo en el plan de divo. No solamente basta con hacer un buen trabajo, sino ser productivos y dar sintonía y yo la doy.

Siempre se recogen frutos, pero también hay sinsabores.

Lo primero fue perder la privacidad, que la gente se meta en tu vida, en tus relaciones, que opine sin conocerte, se inventan situaciones y que todo lo que se diga o haga se lo vea con lupa. Es difícil, pero a veces nos acostumbramos.

Además, perdí el crecimiento de mi hermano Juan, el menor. Me ve más en TV que personalmente. Aunque también he recogido frutos porque se me han abierto puertas, el público da cariño o cuando me ve en la calle me dicen que me envían muchas bendiciones, aunque sea el villano. En este dramatizado me caso con dos mujeres, las engaño, me porto mal.

La telenovela 'Contigo sí' es un remake de Viviana con Lucía Méndez. ¿Usted interpreta el papel de Héctor Bonilla en su nueva versión?

Soy la única versión de Danilo Carrera (suelta una carcajada).

Después de 10 años seguirá siendo muy joven para retirarse.

Hasta febrero grabaré la telenovela. Quiero hacer más en la vida. He experimentado como actor, jugador de fútbol profesional y la faceta de escritor. El domingo 5 de diciembre presenté mi libro 'Cuando nadie me ve' en la Feria Internacional del libro de Guadalajara 2021. Me encantaría hacer labor social, vivir en Ecuador.

Lastimosamente allá hay mucha gente envidiosa y mediocre. En algún momento desearía formar una familia, retirarme a vivir en la playa y escribir más libros. Quiero hacerlo joven, no mayor. En buen estado de salud. Tal vez haga algo esporádico en la TV, pero no será mi prioridad.

Generalmente a los actores el cine les quita el sueño…

He escrito el guion de una película. Ese es mi plan para el 2022, quiero actuarla y producirla yo. Me han ofrecido personajes en cine o en series, pero no me atraen. La primera se llama 'Ciudad de héroes', quiero grabarla en Guayaquil y tiene un mensaje social.

Hay mucha droga en esa ciudad, es necesario ayudar a los jóvenes para que tomen mejores decisiones. Somos gente valiente y madera de guerreros, somos la mejor urbe de Ecuador, yo que vivo en el exterior, desde 2015, lo puedo asegurar.

La segunda cinta está en desarrollo y será rodada en México. Me preocupa más no tener tiempo para enfocarme en mis películas.

Casi siempre visita Guayaquil por las fiestas de Navidad y fin de año.

Ahora no lo sé, me ha pasado que me quedo en México, en mi casa solo y comiendo pizza. Seguramente me regalaré algo y lo disfrutaré.

Aunque casi siempre evita los temas sentimentales, no se puede dejar de preguntar, ¿cómo está tras la separación con Michelle Renaud?

Estoy tranquilo y soltero. Hay personas a las que les tienes mucho cariño. Por ello había dos que no podían faltar a la celebración. Mi hermano, Leo y Michelle. Sin Leo no existiría Danilo. Se encarga de negociar, de mis contratos e inversiones.