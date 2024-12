Daddy Yankee se encuentra con su ex pareja en los tribunales

Tras anunciar su divorcio por motivos catalogados como irreparables, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee inició una demanda contra su exesposa Mireddys González y su cuñada, Ayeicha González. Este miércoles, el artista se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, para dar inicio al proceso judicial.

A su llegada, Daddy Yankee se mostró tranquilo y confiado en que el proceso permitirá esclarecer los hechos. "Sabemos que estamos en un proceso legal, y todo lo que diga puede ser usado en mi contra, así que no puedo hacer declaraciones. Pero sí quiero agradecer a todos por el apoyo de siempre y por estar pendientes. Muchas gracias", expresó brevemente ante los medios. El artista agregó que este proceso representa una experiencia de aprendizaje.

Al contrario de Ayala, Mireddys González no dio ninguna declaración a los medios de comunicación. González llegó alrededor de las 8:30 a las instalaciones judiciales acompañada de su hija, Jessaelys Ayala González.

La audiencia inició a las 9:00 y fue presidida por el juez superior Anthony Cuevas Ramos. A pesar de la solicitud de las demandadas de que la audiencia fuera privada, el juez permitió el ingreso de cámaras lo que implica la cobertura pública del proceso judicial.

Durante la audiencia, se escucharon los argumentos de ambas partes, y el juez señaló la posibilidad de llegar a un acuerdo en la disputa, que tiene un trasfondo corporativo. "Debemos buscar cómo ser facilitadores de las partes, promover la paz y la tranquilidad, y resolver sus diferencias de manera jurídica, con todo lo que ello implica", afirmó el juez Cuevas. Posteriormente, el juez decretó un receso para que las partes involucradas intentaran llegar a un consenso.

Tras el receso decretado por el juez Cuevas, las partes llegaron a un acuerdo en el que se determinó que el artista asumirá la presidencia de las empresas vinculadas a ambas partes: El Cartel Records y Los Cangris Inc. Asimismo, el equipo legal del cantante informó que se decidió congelar $ 75 millones de las cuentas de las compañías por un período de 30 días. Además, todas las partes deberán ser notificadas previamente sobre cualquier transacción futura que se realice.

¿Cuándo inició este proceso?

El documento de la demanda fue presentado en los tribunales el pasado 13 de diciembre por el equipo legal de Raymond Ayala, nombre real del artista conocido como Daddy Yankee. En la demanda, se acusa a Mireddys González, exesposa del cantante, y a su hermana Ayeicha González de falta de transparencia financiera y de realizar "una transferencia no autorizada de $ 20 millones desde una cuenta corporativa", según el documento al que tuvo acceso CNN.

El objetivo principal de este proceso judicial es determinar si dichas transacciones fueron ilícitas y esclarecer el manejo financiero de las empresas del artista. Ayala sostiene que, a pesar de ser el titular de las empresas Cartel Records Inc. y Los Cangri Inc., actualmente no tiene acceso ni control sobre las cuentas bancarias vinculadas a estas productoras.

Ante esta situación, el cantante ha solicitado al tribunal la separación inmediata de Mireddys González y Ayeicha González de cualquier cargo administrativo o funcional dentro de las empresas.

Asimismo, la defensa de Ayala pidió que ambas estén impedidas de realizar "desembolsos, giros o cualquier disposición unilateral de los derechos, patrimonio, activos o recursos de las empresas, sin contar con la participación y aprobación del demandante".

El caso ha generado gran expectativa mediática, en parte debido a que la separación entre Daddy Yankee y Mireddys González fue inesperada, sorprendiendo a sus seguidores. Además, el artista siempre ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, por lo que este proceso ha captado aún más la atención de sus fanáticos y de los medios de comunicación, quienes esperan atentos el desenlace del procedimiento judicial.

