Cumbia Divina, una comedia con sazón tropical

Cristina es un ángel. Han pasado años de su mortal partida y es feliz en cielo. Sin embargo, esta alegría eterna se ve mermada al ver sufrir a su hija, Lucía, quien está a punto de cancelar su boda. La mujer le pide a Dios una oportunidad para volver a la tierra y arreglar el caos.

Y aunque el Omnipresente no es muy dado a esos arreglos, accede, pero le da solo un día para solucionar la situación. Pero Cristina dejó otro gran pendiente antes de morir: juntar a Rafael, el padre de Lucía, con la joven, quien nunca lo conoció.

Así arranca Cumbia Divina, un cómico musical que abrió sus puertas en El Teatro del centro comercial Scala Shopping, ubicado en Cumbayá.

La puesta en escena, protagonizada por Carolina Sabino, Pancho Terán, Doménica Blanco, Adri Cevallos y Noralma Reeves, es el primer musical extenso del dramaturgo y director Alejandro Lalaleo.

La propuesta, explica, surgió en pandemia, mientras en el país se vivía el confinamiento.

“Siempre tuve el pendiente de hacer un musical de larga data. Había hecho musicales cortos para el Teatro Sánchez Aguilar, pero eran proyectos más pequeños, así que aproveché el confinamiento para empezar. Así surgió la primera versión de Cumbia Divina, partiendo de una historia que tenía, pero en 2022 decidí revisarla y lanzarme a extenderla. Es el reto más grande que me he puesto porque ya no era solo la historia, sino que iba a tener una banda en vivo”, asegura.

Este coro celestial es el encargado de interpretar los temas musicales directamente detrás de los actores, y lo hace al son de los grandes éxitos de Los Ángeles Azules, La Sonora Dinamita, Lisandro Meza, Don Medardo y sus Players, y otros temas emblemáticos de la cumbia.

“En las películas, cuando hay un coro celestial o alguien llega al cielo, siempre suena música clásica, pero como latinoamericanos, nuestro cielo seguramente tiene cumbia, que es un género que nos une a todos”, comenta risueño Lalaleo.

Para el papel protagónico, el director eligió a la actriz colombiana Carolina Sabino, radicada en el país hace más de una década, y que en 2024 ha participado en varios musicales, entre ellos Cabaret, que tuvo una aplaudida temporada en el Teatro Nacional Sucre.

“Me encantó el papel de Cristina desde que lo leí”, afirma la artista. “Creo que todos nos hemos preguntado qué haríamos si pudiéramos volver a ver a esa persona que se nos fue, que esperamos que esté en el cielo cuidándonos. Y desde esa mirada, me planteé cómo sería para ellos vernos desde arriba y pensar ‘ojalá le pudiera ayudar’. Esa idea me ayudó a crear a Cristina, que es una mujer que se alegra con todo, que se asombra de todo, y que está buscando aprovechar al máximo ese único día en la tierra”, dice.

Pero no todo es alegría porque desde su arribo en la tierra, el personaje debe hallar la manera de contarle a su antiguo amor que tuvo una hija sobre la que nunca le avisó.

El papel de Rafael recayó en las manos del cantante quiteño Pancho Terán, quien regresó a las tablas, pero esta vez para ahondarse en la actuación.

“Me emocionó muchísimo que me tomaran en cuenta para el papel, porque no tengo mucha experiencia actuando. He participado en películas, en partes breves, pero no en un rol protagónico de este tipo, y ha sido un proceso de aprendizaje muy chévere”, señala.

Acepta, eso sí, que la apertura de la puesta en escena el pasado 8 de agosto le generó nervios. “Es que cantar es algo que ya es parte de mi naturaleza, pero actuar es otra cosa. Aun así, el público ha sido maravilloso y nos ha acogido con muchísimo cariño”, afirma el músico.

El sábado 17 y el domingo 18 de agosto, las funciones de Cumbia Divina se llevarán a cabo en El Teatro a las 19:00 y 18:00, respectivamente. El costo de ingreso es de $ 20.

Teatro y música, un 'match' que gana fans

En los últimos dos años, la capital ha visto un crecimiento de musicales en los teatros, incluyendo obras recientes como Cabaret, ¡Mamma Mía!, Vaselina, La novicia rebelde, La doble y única mujer y Manual de amor moderno para galanes de antaño.

Para Lalaleo, esta acogida tiene que ver con la audiencia, que ya no busca solo comedia, sino espectáculos más elaborados que intercalen varias artes.

“El público tiene una relación muy especial con la música, porque evoca algo en ellos, te devuelve a una época, y eso, sumado a una buena historia, es algo que logra realmente transportarte”, comenta.

Sin embargo, escribir un musical no es nada sencillo, añade.

“Tienes que, por un lado, pensar en toda la dramaturgia y en los personajes, y, por otro lado, pensar en cómo, orgánicamente, entren todas las canciones y que sean relevantes a lo que está pasando en la escena”, señala.

En el caso de Cumbia Divina, no solo estos dos elementos entraron en la composición, sino también el humor, que es clave en la historia. “Es una obra muy divertida, donde ríes y lloras. Lograr esas dos emociones es muy complejo para cualquier escritor, pero en el caso de un musical, tienes que lograr un equilibrio entre la dramaturgia y la música”, señala.

Para la actriz Noralma Reeves, quien da vida a Adriana, la antagonista de la obra, la preparación tomó tres meses de ensayos.

Reeves empezó su carrera con piezas breves de microteatro y con teatro dramático, pero en los últimos años se ha ido sumando al auge de los musicales.

“Yo empecé a hacer teatro musical en 2016 con El libro de la selva, y a partir de ahí empezó a suceder cada vez más, no sé en qué momento. Al principio estaba un poco negada porque era algo que me era desconocido. Sin embargo, una vez que dejé de resistirme, y me entregué a esta nueva etapa, todo ha sido como una bola de nieve, porque ha ido creciendo y me he ido incorporando a estos proyectos”, indica.

Caras nuevas, personajes jóvenes

Lucía y David, la hija de Cristina y su novio, son interpretados por los artistas Doménica Blanco y Adri Cevallos. Para Blanco, la puesta en escena es la primera de su tipo en la que ha participado, tras dedicarse principalmente al canto.

“El aprendizaje ha sido cuesta arriba porque me dedico al canto más que a la actuación. Sin embargo, Lucía es un personaje maravilloso y con el que es fácil identificarse como una mujer latinoamericana y el concepto que tenemos desde niñas del amor”, indica.

Cevallos, en cambio, empezó su carrera en el teatro musical en 2019, pero la obra le ha ofrecido la posibilidad de ahondar en la actuación. “Es una obra muy graciosa y, en mi caso, que he hecho mucho trabajo de baile, es una oportunidad de actuar más y eso me encanta”, dice.

Esta conjunción de actores y músicos, considera Lalaleo, es lo que ha logrado la simbiosis sobre las tablas que ha llenado las funciones desde su apertura.

“Lo que más me emociona es poder llevar este género musical, que es más popular, al teatro e incorporarlo a una historia con la que es fácil identificarse”, dice.

Tras el cierre de la primera temporada en El Teatro del Scala Shopping, habrá una nueva puesta en escena en Quito. Las fechas se anunciarán próximamente.

