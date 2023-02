La artista mexicana Miriam Medrez creó con radiografías la escultura ‘Inside Out’, una obra en el norte de México que experimenta con los vínculos entre la materia y los huesos humanos para contar la historia de personas desconocidas que padecieron alguna enfermedad.

La pieza se exhibe en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León.

La artista afirma que logró un diálogo “entre lo vivo y la enfermedad”, además de que las piezas están intervenidas con dibujos de personas que existen. “Gente que yo dibujé, que yo bordé, que es parte de esos cuerpos. Como yo he venido diciendo, sin los huesos no pudiéramos estar nosotros parados. Es parte de lo que somos como seres vivos, como seres humanos”. Describe que esta obra es como una ‘selfie’ del interior humano. “Mi intención es que vean cómo está ese cuerpo. Siempre yo busco relaciones uno y otro. Adentro, afuera, arriba, abajo. El vacío, lo lleno”.

Destaca que la pieza se instaló de una manera circular porque representa la cuestión de girar, de ir alrededor. “De vernos a nosotros mismos en una forma circular, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras rutinas. Circulamos”, señaló.

La pieza, compartió, también tiene un sonido “muy importante”: el palpitar del corazón. “Son varios elementos que conceptualmente fueron armando la pieza y en la parte central hay un hilo en forma roja que es como la sangre que nos contiene”, detalló.

La artista destacó que a lo largo de su carrera ha investigado con muchos materiales, pero las radiografías la atrajeron por la posibilidad de reutilizarlas. “Son de gente que yo no conozco, son gente que donó estas radiografías y me las hizo llegar, lo cual para mí es algo muy interesante porque no los conozco y están aquí sin saber que están aquí”, explicó.

La instalación es nocturna y requiere de luz interna para ser vista, por lo que cuando se ilumina aparecen estas “piezas de cuerpos y de historias”.