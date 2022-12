El polígono patrimonial Rumipamba se extiende en 48,84 hectáreas, dividido en una zona monumental con 39,96 hectáreas y su área de influencia con 8,88 hectáreas, y está en un espacio urbano de Quito, en la avenida Mariana de Jesús y Occidental,

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acaba de cumplir la delimitación del sitio, usando tecnología de georreferenciación. Se levantó el expediente de protección con fichas técnicas, además de mapas.

El vocablo ‘Rumipamba’ es de origen kichwa y significa ‘pampa’ o ‘planicie de la piedra’. Estos vestigios corresponden a diversos periodos arqueológicos, entre los que están restos del periodo denominado Formativo Tardío (del 1500 a. C. al 500 a. C.) y del periodo posterior llamado Desarrollo Regional (del 500 a. C. al 500 d. C.). Se caracterizan por la presencia de tumbas y fragmentos de platos trípodes perforados y variedad de cerámicas encontradas en el sitio.

Existe evidencia también del período de Integración (del 500 d. C. al 1500 d. C.): restos de aldeas y viviendas construidas en barro y techumbre de paja. Hay también indicios de la cultura Yumbo y del último periodo precolonial se pueden apreciar paredes incas.

Esta delimitación permite normar y regularizar el uso del suelo y otorga la custodia al Gobierno local.