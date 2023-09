Ecuatorianas en una muestra de iberoamericanas

Obras de arte y debates sobre el papel de la mujer como artista se unen en "La Iberoamericana", una exposición que llega a Alcalá de Henares (Madrid) del 22 de septiembre al 26 de noviembre de 2023.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la declaración de esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad, la exhibición se centra en esta edición en Ecuador, país encargado de su presentación este viernes en la Casa de América en Madrid, aunque incluirá muestras artísticas de otros países como Brasil, Chile, México o Uruguay.

La presentación incluyó un debate sobre la desigualdad de género en el arte, en el que participaron cuatro artistas ecuatorianas del total de 19 cuyas obras forman parte de la muestra: María Cecilia Arcos, Paula Barragán, Fanny Eugenia Moscoso y Polett Zapata.

Para Zapata, el "cariño de colectivo" por parte de sus compañeras fue clave en su trayectoria para "seguir creando y produciendo" arte.

"Cuando nos daban historia del arte siempre estaban presentes muchos artistas hombres (...), pero una vez nos dieron referentes mujeres que me parecieron increíbles y estuvieron muy ligadas conmigo", expresó, entre las que mencionó a Käthe Kollwitz y a la propia Barragán.

Barragán, por su parte, recordó que dentro de su familia le costó poder estudiar lo que deseaba, al contrario que su hermano, si bien agradeció que muchas mujeres de otras generaciones "abrieran camino" para las que llegaron después.

Asimismo, mencionó la complejidad de conciliar familia y trabajo. "Me metí tanto en mi trabajo que no pude ser mamá y fue fuerte, cuando me di cuenta ya era un poco tarde", expresó.

Por su parte, Moscoso hizo énfasis en la colaboración entre las artistas más tradicionales y las nuevas corrientes.

"Estamos muy contentas con las artistas jóvenes de Ecuador y también tenemos que aprender de ellas, en el arte siempre se está aprendiendo", apuntó.

