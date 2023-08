Un cuento gay, un microrrelato trans, un relato hetero, un ensayo sobre el habla peruana, un artículo sobre fútbol y una presentación gastronómica forman parte de la selección literaria publicada por el peruano Fernando Iwasaki, cuyo humor le lleva a comparar esta antología con una biopsia.

"Es una biopsia literaria porque las antologías siempre son de un solo género -cuento, poesía, teatro-, pero aquí hay ensayos, columnas, conferencias, presentaciones, cuentos, microrrelatos, capítulos de novelas y artículos de toros, fútbol y flamenco; por eso es una biopsia, porque se trata de una muestra que contiene células padre de todo lo que he escrito”, explica en una entrevista con EFE el escritor.

¿Y por qué no las llama células madre, como todo el mundo? "Porque he recurrido a una cita de (Jorge Luis) Borges para el pórtico de 'Célula Padre'", dice, que es como se llama esta antología, o "biopsia literaria", publicada por la editorial Renacimiento.

La literatura de Fernando Iwasaki tiene el sello de sus raíces, pero logra sin embargo ser completamente universal. Jorge Volpi,

​escritor mexicano

“La célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico”, señala la cita de Borges, unas palabras a las que añade Iwasaki: “Por eso en Tlön existían poemas de una sola palabra: porque célula madre solo hay una y, células padre, cualquier cantidad".

"La variedad de textos compilados en 'Célula Padre' se corresponde con su heterogénea procedencia porque fueron publicados en Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, México, Alemania y España, y algunos ni siquiera aparecieron en libros de mi única autoría, sino en obras colectivas", indica el peruano, residente en la ciudad española de Sevilla (sur) desde hace 40 años.

REFERENCIAS. América se muestra a menudo en la obra de Iwasaki como la fresquera en la que se conservan palabras que en España se tiraron a la basura demasiado pronto, y Andalucía aparece como una fábrica de vocablos que no siempre obtienen el debido reconocimiento, especialmente las del campo. Las dos ideas son de justicia.

De su libro apunta que "no solo es una biopsia literaria sino un test de ADN editorial, ya que me aparecen editoriales de siete países distintos; y dentro de España, también he sido muy promiscuo, pues la biopsia incluye muestras publicadas en Sevilla, Madrid, Barcelona, Oviedo, Bilbao, Logroño y Cádiz”.

EL LIBRO DE BORGES DESTRUIDO

Entre lo más curioso de todo ese recorrido literario por ciudades y editoriales está el relato que hace Iwasaki de cómo el poeta, editor y librero sevillano Abelardo Linares destruyó una copia mecanografiada de "Los naipes del tahúr", el primer libro que Jorge Luis Borges escribió, con 19 años.

“Abelardo le compró a un ropavejero de Madrid el baúl que contenía las pertenencias del escritor rosarino Manuel Forcada Cabanellas, perdido al estallar la Guerra Civil (española). De ahí rescató los tomos empastados de la revista 'Grecia', que fueron la base de la edición facsimilar, además de una serie de libros, cartas, postales y papeles varios", explica.

"Según Abelardo, aquellos ensayos adolescentes se le cayeron de las manos y decidió cumplir con la voluntad de Borges. Hay gente muy mala -me dijo- que sería capaz de publicarlo”, añade.

Sobre esta relación de Abelardo Linares con Borges, Iwasaki relata que en 1982 el sevillano viajó hasta Buenos Aires para conocer personalmente al maestro argentino y que en uno de aquellos encuentros Borges, conocedor ya del oficio de librero y de su afán coleccionista, le encareció que si alguna vez caía en sus manos algún ejemplar de "Inquisiciones" o de "El tamaño de mi esperanza", sus dos primeros libros, los destruyera.

El autor peruano quiere añadir que su "Célula Padre" forma parte de "una tradición literaria que se remonta al Siglo de Oro, cuando a los escritores no les disgustaba compartir misceláneas donde el teatro dialogaba con la poesía y ambos con la crónica o la historia natural; a ese linaje pertenecen libros de Enrique Jardiel Poncela, de Guillermo Cabrera Infante, de Juan Bonilla o de Felipe Benítez Reyes".

TODO LO QUE HABÍA EN LA DESPENSA

‘Célula Padre’ no es una antología de cuentos ni una compilación de artículos, es en realidad, dice en la presentación de la obra su editorial Renacimiento. Es una suerte de potaje donde Iwasaki ha metido un poco de todo lo que tenía en su despensa, y el resultado es un popurrí de ingredientes que nos permite conocer el sabor de una cocina literaria casera y alternativa, carnívora y vegetariana, oriental y occidental, que se puede consumir con cuchara, tenedor y palillos, en formato tapa, bufé y para llevar. Célula Padre se puede empezar a leer por cualquier página, como esos táper que guardamos en la nevera para devorarlos cuando no estamos para experimentos. “Iwasaki, en mi memoria, es un epistológrafo pausado, sereno, cadencioso, como de otra época, y tan, pero tan divertido, que te orinas de la risa”, dice la narradora y ensayista cubana Ena Lucía Portela. “Fernando Iwasaki es uno de los pocos escritores latinoamericanos capaces de unir la inteligencia y el humor de maneras tan inesperadas como estimulantes”, agrega Jorge Volpi.