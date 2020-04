La cuarentena llevó a la cocina y a retomar el humor político a Fernando Villarroel

El actor y director Fernando Villarroel no ha perdido el tiempo durante la cuarentena. No solo creó el espacio 'Fernando en la cocina 1, 2, 3', además volvió a hacer humor político interpretando a personajes locales.

Ester Expósito, la ama y señora del Instagram Leer más

“Estamos en cuarentena y afectados por esta crisis y paralización de actividades. Hay que cuidar la salud y cumplir las disposiciones de las autoridades. De manera espontánea y sin haberlo planificado, comencé a grabarme mientras cocinaba. En casa nos compartimos los quehaceres con mi esposa, Paola. Ella se encarga del mantenimiento y limpieza de los dormitorios, ropa y la atención de nuestro hijo Fernando. Yo me encargo de la cocina”, comenta entre risas.

Recuerda que le contaba a la gente lo que iba a preparar ese día. “Sin imaginar fue una locura, los seguidores empezaron a escribirme mucho y a darme sugerencias, recomendar platos y a reírse conmigo. Decidí darle una mejor forma y estructura al espacio, que solo lo transmito por la herramienta de Historias en Instagram, es decir el programa dura 24 horas, nada más”.

Cocina platos sencillos. cortesía

Considera que en medio de esta crisis y de tantas malas noticias “que nos enferman, que nos bajan el ánimo y además el sistema inmunológico, se necesitaba algo que nos divierta, nos despeje la mente, la cabeza. Además nos conectamos con nuestra gente. Vino la segunda producción, con más contenido, luego otra y otra. Y ya tenemos 25”.

El contenido tiene una presentación, una estructura, sketchs, situaciones y “luego subimos los videos con alguna receta mía o sugerencias. No es estilo televisión sino estilo instagramer, con el teléfono y muy orgánico, natural y espontáneo”.

Marcela Ruete: "He llorado por esta pandemia" Leer más

Admite que sabe cocinar lo básico, no es experto. “Pero esta experiencia me ha servido para preparar platos que no sabía elaborar, como el sango de pescado. Trato de optimizar recursos, porque no es época de desperdiciar. Se cocina un platillo, no dos ni tres. Nada complicado”.

Todas las noches, Fernando responde mensajes. “Me dedico aproximadamente dos horas a contestar cerca de 150 mensajes de todo el país. Bromeo con algunas marcas y las mismas ya se han hecho presentes, me han enviado productos y saludos. La gente también disfruta de esos detalles, se emociona conmigo”.

Tiene previsto continuar con el espacio luego de que termine la cuarentena. “La pandemia de coronavirus no solo nos ha afectado en lo referente a la salud, además en lo económico. Durante algún tiempo, la gente no podrá ir a un teatro a ver un show, para evitar las aglomeraciones. Tal vez yo eso lo retome el año que viene. Nuestras vidas han experimentado un cambio, estamos en un estado de emergencia”.

Además cuenta que retomó el humor político. “Hace tiempo no lo hacía. He parodiado al gobernador, Pedro Pablo Duart y al vicepresidente de la República, Otto Ramón Sonnenholzn. He recibido la aceptación de los seguidores”.