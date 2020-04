Ester Expósito, la ama y señora del Instagram

La adudiencia de gran parte del munfo la conoce por su papel de Carla Rosón en la serie de Netflix, Élite, un auténtico fenómeno de masas que ha catapultado a la fama a todos quienes participan de esta serie de ficción juvenil. Una popularidad que ha colocado a la actriz madrileña Ester Expósito como la española con más seguidores en Instagram.

La artista, de tan solo 20 años, ha visto crecer como la espuma el número de admiradores en esta red social a lo largo de las tres temporadas de la serie, pero seguro que no se esperaba que con un video de apenas 18 segundos llegara a convertirse en la reina de esta plataforma. Con casi 19 millones de seguidores en Instagram, Expósito desbancó a Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo que ostentaba dicho título desde 2018 y que acumula 17,5 millones de seguidores, o a la actriz Úrsula Corberó, a quien siguen 17,1 millones de personas gracias al éxito mundial de La casa de papel, también de Netflix.

El video ha tenido tal repercusión que la artista fue invitada al programa español La resistencia. El presentador David Brocano la abordó: “Me ha inquietado el dato de que un video tuyo en Instagram es el más visto en España de toda la historia. Pero no sé cuál es”.

“Es un video mío bailando reguetón (la canción El efecto, de Rauw Alejandro y Chencho Corleone, y que tiene más de 37 millones de reproducciones hasta el cierre de esta edición) en mi cuarto en pijama ahora en la cuarentena”, afirmó Expósito.

“Me encanta bailar y lo echo mucho de menos, me encanta salir y me frustra que las discotecas van a abrir tarde”, señaló. “Hay días que directamente me pongo a bailar, uno de ellos me grabé y lo subí. Para esto, apoyé el móvil en unos libros. El video es perreando y cuando pueda ir al programa, lo hacemos juntos”, le comentó la actriz al presentador.