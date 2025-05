Crítica de Cine: Thunderbolts*, ¿los antihéroes pueden cambiar?

Un grupo de anti héroes, villanos en contexto, quedan enganchados a una trampa mortal y se ven obligados a emprender una ardua misión, cometido que les asigna Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus, de la serie Seinfeld), condesa y mentora de la CIA.

La gestión encomendada bien podría acarrearles una liberación física y moral, siempre y cuando forjen un equipo. Allí están Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), ahora convertido en figura política, el Guardián Rojo, llamado Alexei (David Harbour), todo un líder, el Fantasma (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), el agente estadounidense John Walker (Wyatt Russell) y muchos más, sin olvidar la presencia del misterioso Red Hulk (Harrison Ford).

Thunderbolts*, la crítica de Jorge Suárez

Para una saga que lleva ganado 31.1 billones de dólares a través de una treintena de películas y programadas hasta los años 2026 y 2027 con Avengers: Doomsday y Avengers: Secret War, sirven para demostrar que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está despidiendo su sexta fase. Las cuales empezaron a estrenarse desde el 2008.

El éxito ha permitido que los adultos pongan su atención a un género fílmico abarrotado de superhéroes que usualmente es aplaudido por grupos juveniles que llenan las salas en que se exhiben. También debe informarse que, en el diario vivir, frases de esas películas prevalecen y forman parte del léxico usual.

Dejo una: “Las decisiones más difíciles requieren las voluntades más fuertes”, del filme Vengadores: la guerra infinita (2018). Hay 47 “expresiones” en total y aplicables a quienes gobiernan países libres. Ecuador, por ejemplo.

Aunque pletórica en efectos visuales, secuencias llenas de un vehemente accionar, de colores brillantes y escenas que profundizan las penumbras humanas, Thunderbolts* abarca algo nuevo: habla de emancipaciones, del compañerismo y la identificación, pues cada uno de los personajes lidia con sus disyuntivas morales, evitando, en alguna forma, las páginas tradicionales de la ciencia ficción.

También pregunta si el ser humano puede verdaderamente cambiar o si la dinámica de un grupo sirve para esa gestación, cuyo fondo es borrar todo signo de perversidad.

El grupo actoral es laudable, sobresaliendo Florence Pugh quien, bajo todo concepto, lleva el peso dramático del largometraje. Julia Louis-Dreyfus debió obtener más metraje a su rol pues su presencia es siempre seductora, debido a su innegable carisma.

Harrison Ford impone un guiño de seriedad a su personaje, con lo cual reduce la tensión y aumenta la camaradería que debe existir entre un grupo de villanos que ambicionan cambiar sus maneras de ser. El resto se desempeña con ardor y conformidad; ello cimenta la idea que la Academia de Hollywood pondrá en marcha el año venidero: Un galardón al mejor grupo actoral de un largometraje.

El guion, escrito por Eric Pearson y Joanna Calo, tiene valor porque genera un buen equilibrio entre los problemas del grupo y el tremendo reto que engloba su misión; esto le da profundidad emocional a los “Rayos” que caen sobre el hecho de querer trocar el mal por el bien.

Y, su mérito principal es la frescura oportuna, hecho que la diferencia de sus predecesoras y se debe a la mano firme, nueva, de su director (Jake Schreier), accionar que ya necesitaba la franquicia. La providencia permite que la trama combine situaciones de alto riesgo con una profunda exploración de los personajes y ello permite ver una película -de este género- que es algo más que una simple demostración fílmica de los a veces aburridos superhéroes.

Y algo más. He incluido, en el título de la película, el asterisco que el afiche impone. Viendo Thunderbolts* entiendo por qué…. Sin embargo, no puedo informarlo. Es que sugieren no explicarlo. El espectador estará al tanto cuando la vea.

