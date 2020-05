Su mensaje en WhatsApp en respuesta a nuestro primer acercamiento daba la sensación de cercanía, aun con las distancias entre Quito y Guayaquil. “Encantado, llámeme ahora”, se leía como respuesta de Roque Sevilla desde su finca en Puembo al requerimiento de entrevistarlo. EXPRESIONES quería saber qué hace durante el confinamiento al que ha obligado la pandemia del coronavirus.

Del escritorio al cloro Leer más

Ya del otro lado de la línea, con voz afable, el empresario y ex alcalde de Quito saludó dispuesto a conversar.

Era medio día de un martes y, justo antes de la llamada, estaba recorriendo su cultivo de orquídeas. De camino a casa, contó que pasa el confinamiento con su esposa, Pilar Pérez, con quien está casado desde 1977. A sus hijos, quienes viven en unas casas aledañas, tiene la suerte de ver por las mañanas.

Aprovecha el confinamiento para disfrutar de la naturaleza. En su finca de Puembo están también sus adoradas orquídeas. Cortesía.

Pasan los minutos y Roque Sevilla se va adentrando en sus anécdotas, algunas jocosas, de cómo es su día a día desde casa.

¿Cómo va el confinamiento en pareja? ¿Ya se dividió los quehaceres con su esposa?

Ahora luchan desde casa Leer más

Sí claro, yo me encargo de lavar las vajillas, las ollas. Lavo tal cantidad de platos que es imposible que el virus me ataque. También tiendo la cama, hago algo de limpieza y le doy de comer a una gata que se pasea por aquí.

Un poco de música viene muy bien en estos días. Cortesía.

¿Y cocinar?

(Risas) Algunas cositas. Preparo el desayuno y unos aperitivos antes del almuerzo y la cena para mi mujer.

¿Cuál ha sido su menú principal en estos días?

Pilar dice que parezco tucán de tanta fruta que como. Con eso cuido mi salud. Aquí en la finca tenemos mucha vitamina C (naranjas, mandarinas, limones) y también unos aguacates maravillosos. Es un lindo huerto al que le dedico mi tiempo.

¿Promueve y practica el #YoMeQuedoEnCasa?

Sí, por mi edad no salgo. Con el tema de hacer las compras, por ejemplo, nos están ayudando nuestros hijos, ellos nos vienen a dejar la comida.

Colaboremos todos los que podamos, con el confinamiento voluntario y no salgamos de casa sino para emergencias absolutas. No estemos en reuniones de ninguna clase y seamos solidarios con los q más necesitan en estos duros momentos — Roque Sevilla (@SevillaRoque) March 14, 2020

¿Qué está echando de menos?

Poder abrazar a mis 8 nietos, a mis hijos. Sin duda es una etapa donde se extraña más a la familia, a las amistades. A mis hermanos, de hecho, solo los estoy viendo por estas aplicaciones.

Y desde el confinamiento, ¿cómo ha entregado su granito de arena?

A mí me duele mucho la situación de los que más sufren; por eso es que decidí crear junto con más empresarios el fondo ciudadano Por Todos. Al momento ya vamos recaudando 7.1 millón de dólares.

Se ve que ya se adaptó a todo lo virtual, como al teletrabajo...

Sí, ahora todo es por videoconferencia. Tenemos sesiones martes y viernes en las mañanas, pero de ahí trato de seguir trabajando. Con Carlos Vera también estoy teniendo entrevistas que se transmiten de manera online.

Y al llegar la noche, ¿le gusta leer o ver alguna película con su mujer?

Me encanta leer. Ahora estoy leyendo un libro escrito por Winston Churchill durante el transcurso de la II Guerra Mundial, que me coincidió porque habla sobre la crisis que él vivió cuando era ministro de Inglaterra y cómo luego hace repuntar al país. También me descargué unos libros de premios Nobel de Economía. Tengo el convencimiento de que Ecuador va a salir adelante.

Vicky Turusha vive con el estilo el #YoMeQuedoEnCasa Leer más

Ahora que se viene el Día de la Madre ¿ya tienen algún plan?

Bueno, la mesa de los abuelitos que somos nosotros estará a 4 o 6 metros de la de mis nietos. Por ahora manteniendo esa distancia. Lo importante es que siga el cariño en estos días.

Deporte al 100 %

Llegué a la meta de la carrera virtual 5 k y rompí el récord “Chelonoidis nigra”. ( premio al mas lerdo). No importa... esto lo hacemos por nuestros héroes: médicas, enfermeros, policías, militares, auxiliares y recolectores de basura #portodos pic.twitter.com/ckBoFVE7QG — Roque Sevilla (@SevillaRoque) April 19, 2020

Y con 72 años, ¿cómo se mantiene en forma?

Bueno aquí sí puedo correr, afortunadamente. Hago unos 3.5 o 4 kilómetros cuando troto; o sino practico todas las mañanas mucha meditación a través del yoga.

Cómo va con los retos. En Twitter usted posteó que llegó a la meta de los 5 k desde casa…

Sí, corrimos toda la familia, estuvo muy divertido. Y eso fue con todas las de la ley. Hasta cantamos el Himno Nacional. Y fue gratificante porque mucha gente se unió a esta carrera virtual. Esto era parte de la campaña #Portodos que lo hacemos por nuestros héroes: médicos, enfermeros, policías, militares, auxiliares y recolectores de basura.