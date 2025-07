Entre cómics, premieres y cámaras: el estilo de Angie González

Con un guiño al cómic, Angie apuesta por un look de tonos vibrantes.

Literal, llegó con el auto de Meteoro. Parte del escenario de esta sesión de fotos fue ese vehículo que parece salido directamente de una pantalla. Y en cierto modo, también lo es ella: Angie González, actriz, presentadora y creadora de contenido, vive con un pie en la realidad y otro en el universo cinematográfico y de series. “Yo siento que soy un personaje diferente en cada etapa de mi vida”, dice, y no hace falta preguntarse por qué.

Su historia es una mezcla de intuición y decisiones valientes: dijo que sí a ser host de la Comic Con y con el tiempo terminó entrevistando a Christopher Lloyd con un ataque de nervios contenido minutos antes de subir al escenario. “Me pusieron el soundtrack de Volver al Futuro en los oídos para que me tranquilice”, cuenta entre risas (¡y funcionó!). Fue uno de los pocos momentos en los que su lado profesional tuvo que ceder ante su yo de niña, la que se enamoró del cine gracias a esa película.

Hoy, consolida su lugar en la escena del entretenimiento: entrevista a celebridades internacionales, crea contenido sobre cine y series, y se mueve con naturalidad entre sets y alfombras rojas. En más de una ocasión ha sido invitada a premieres de Paramount Pictures en Estados Unidos.

Es en esos escenarios donde su estilo cobra vida. O mejor dicho, sus estilos. “Hay una Angie Comic Con, súper colorida y referencial; una Angie directora, más clásica y cómoda; y la Angie del día a día, que ama lo oscuro”. Como en esta producción: el negro clásico nunca falta, los neutros dominan, pero también aparecen colores vibrantes que celebran su amor por la cultura pop, los efectos especiales y los héroes imperfectos.

Luces, cámaras... ¡outfit!

¿Cuándo llegó la primera gran invitación a una alfombra roja?

En junio del año pasado. Me enviaron a la premiere de A Quiet Place en Paramount Picture, Estados Unidos. Estaban contentos con el contenido que hacía, siempre alineado a las películas. Y en octubre me llamaron otra vez para el lanzamiento de Smile. Me dijeron que era la primera vez que desde Ecuador daban una oportunidad así.

¿Cómo fue la preparación del look?

Los he armado junto a mi estilista André Rangel. Siempre buscamos texturas y colores que conecten con la película y conmigo. En Nueva York llevé un vestido negro, largo, con tirantes. Y para Los Ángeles uno estilo ‘A’, también oscuro, pero con otro enfoque.

¿Siempre elige el negro?

Depende. El negro y el rojo son colores que tengo mucho en mi clóset. Pero si se trata de algo más cómic o Comic Con, me lanzo a los vibrantes: verde, fucsia, coral...

Un clásico que no falla: el negro como lenguaje visual de misterio y sofisticación. Fotos: Photoman

¿Tiene alguna marca favorita o inspiración puntual?

Mi inspiración es el cine. Armo los looks en función de la película, del personaje o del contenido. Me meto en ese universo.

¿Vestirse también es contar historias?

Sí. Creo que viene de mi lado actoral. Cuando me visto, muchas veces siento que estoy creando un personaje o entrando en una escena. No me pongo algo solo por moda, sino porque conecta con una narrativa.

Neutros bien jugados: elegancia sin estridencias, pero con intención. Fotos: Photoman

¿Hay algún look de película que la haya marcado?

Varios, pero la estética de Batman de Tim Burton me define mucho. Ciudad Gótica, Arkham… Todo ese universo dark me sigue inspirando.

¿Una anécdota de alfombra roja que no se ve en cámara?

En Los Ángeles me crucé con el director de la película y con el hijo de Jack Nicholson -que es uno de mis actores favoritos-. Fue surreal. Y aunque la alfombra parece glamorosa, todo es rapidísimo. ¡Solo intentas no tropezarte!

