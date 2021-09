'Cold Heart', la colaboración entre Elton John y Dua Lipa que suena en todos lados

Los artistas británicos Elton John y Dua Lipa unieron sus voces en un tema lanzado en agosto con el título "Cold Heart (PNAU Remix)", una canción para "llenar las pistas de baile" y que por ahora se toma las radios y las tendencias de TikTok.

Arrancan los Grammy de la pandemia con Taylor Swift y Beyoncé de favoritas Leer más

Esta colaboración surgió después de que Dua Lipa pidiese a Elton John, vía Instagram, que compartiese sus experiencias en el famoso club neoyorkino Studio 54, antes de que la cantante protagonizase el pasado noviembre el concierto Studio 2054, con el que presentó su último álbum "Club Future Nostalgia".

Ahí "saltó la chispa" y el cantante llegó incluso a "participar como invitado en el live stream" de Studio 2054, a lo que Dua Lipa correspondió actuando en los Premios de la Academia Elton John, dedicada a la lucha contra el sida, que recaudaron 3 millones de dólares.

La colaboración sorprendió al mundo entero mezcla la letra y melodía de dos clásicos de la leyenda del pop, reinventándolos y llevándolos a otra dimensión. Se trata de Sacrifice (1989) y Rocket Man (1972), dos de las canciones más aclamadas de Sir Elton John.

Dua Lipa, musa del estilismo retro Leer más

En la primera de ellas, es él quien presta su voz, mientras que Dua es la encargada de cantar un estribillo tan mítico como este: "And I think it's gonna be a long, long time; 'Til touchdown brings me 'round again to find; I'm not the man they think I am at home; Oh, no, no, no...".

De esta forma, ambas composiciones se funden en una sola, rodeadas por un halo cósmico y de fantasía aportado por el videoclip animado. Plantas gigantes floreciendo, personas bailando con outfits que recuerdan a las excéntricas vestimentas de Elton o los dos protagonistas apareciendo desde los cielos como deidades para reinar con su música.