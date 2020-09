Catherine Brett: “Ecuador me dio la oportunidad de un nuevo futuro”

Son dos las características que ella busca en un producto: calidad y accesibilidad de precio. Y esas son las razones por las que decidió montar su propio negocio, @shop.cavali, que vende accesorios de acero inoxidable.

Catherine Brett es una joven venezolana que, años atrás, se mudó junto con su madre y padrastro a la ciudad en busca de un mejor futuro, y sí que lo está consiguiendo, además de un gran apoyo y cariño por parte de la gente que la sigue en sus redes.

Comenzó en YouTube. Como todos los creativos digitales ha tenido que ampliar su contenido también a Instagram, sin descuidar el primero. Los vlogs que publica en su canal son su sello identitario puesto que se han convertido en los favoritos del público.

Durante esta producción con EXPRESIONES, conocimos un poco más de Catherine y su espontáneo carisma con el que conquista a su audiencia.

Una amiga virtual

“Tu personalidad sale más a la luz si estás rodeada de personas a las que les tienes confianza”. La frase refleja exactamente lo que sintió Catherine cuando publicó su primer video en Youtube. Lo hizo acompañada de sus amigas porque aún tenía algo de vergüenza, aunque admite que la idea de grabarse siempre estuvo presente. “Recuerdo que cuando era más pequeña y me iba de viaje con mi familia, me grababa en la piscina contando que estábamos ahí y que luego íbamos a comer. No tengo idea de a quién le hablaba, pero tengo muchísimos videos así”, cuenta.

La comodidad frente a la cámara fueron un indicador de que estaba haciendo lo que quería. Comenzó subiendo challenges y poco a poco el contenido fue evolucionando. Nunca ha tenido temáticas específicas que tocar, ya que lo que le gusta es que salga esporádicamente. Fue así como apareció la idea de hacer blogs, que es grabar su día a día, desde que se levanta hasta que se duerme. “Al principio no entendí por qué a la gente le gustó. Yo decía ‘mi vida es tan aburrida, por qué me quieren ver’. Tengo ya varios años en esto y me he dado cuenta de que es la forma en la que lo cuento o como los edito lo que los enganchaba”. Además asegura que la gente la siente como su amiga virtual, y ese título le encanta.

Contenido, el salvavidas de la pandemia

Como ya fue mencionado al inicio, la venezolana es dueña de una tienda de accesorios. Al preguntarle qué estrategias ha implementado para sobrevivir a la crisis, respondió: “Cuando retomamos las actividades, que fue durante los momentos más críticos de esta situación, mucha gente continuaba en sus casas con la pregunta de ‘¿ahora qué hago?’. Vimos la oportunidad de empezar a generar contenido de valor para conectar con nuestra audiencia. A nadie le importaba ver una publicación de un par de aretes en ese momento, tampoco de ventas. Entonces habilitamos un espacio para dar ideas de qué podrían hacer, cómo cuidarse, etc. Esto nos acercó mucho más a nuestros clientes”.

Su lado más fashion

Es fácil descubrir su gran pasión por la moda cuando conversamos de este tema. Cuando se lo pedimos, Catherine armó estos tres outfits con prendas de su clóset.

Prev Next Para ella, no hay nada más cómodo que las piezas de vestir con bolsillos. La combinó con un suéter y blazer rosado oversized, sin faltarle los clásicos converse blancos con plataforma. Lo sugiere para una salida con amigas, para salir a comer o a tomar algo en una cafetería. Además si se toman fotografías al final, que es lo más seguro, asegura ser perfecto para Instagram. Christian Vinueza // EXPRESO

La combinación de un pantalón blanco con botas negras es ideal. Ella lo clasifica como un ‘soft grunge’. ¿Por qué decidió incluirle un blazer? Se sentía bastante descubierta y esta prenda le da un toque más ‘vestidor’. Si el mundo no estuviera paralizado, lo usaría para eventos como el lanzamiento de alguna marca, donde sabe que se encontrará con más gente del medio. Christian Vinueza // EXPRESO

Combinó la falda con una camisa polo negro de hombre, comprada en una tienda de segunda mano. Es amante de las prendas masculinas por su comodidad y funcionalidad. Sobre ella lleva un suéter negro que permite ver el cuello y las mangas de la camisa. Considera que este look es ideal para las actividades diarias. Christian Vinueza // EXPRESO

