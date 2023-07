Carolina Valencia: Entre lo sustentable y elegante

El clóset de su madre era el lugar favorito de Carolina Valencia cuando era pequeña. Pasearse entre ropa, zapatos, maquillaje y joyas era su pasatiempo preferido, que por muchos años lo hizo a escondidas. Cuando comenzó a crecer, su mamá empezó a compartir con ella todos los consejos y recomendaciones relacionadas con la moda.

Esta rama del arte llegó a su vida por herencia. Uno de los recuerdos más claros que tiene de su infancia y adolescencia es visitar las joyerías de su familia y luego recorrer los almacenes de telas ubicados en el centro de la ciudad. A su abuela Teresa le encantaba coser y les hacía ropa cuando necesitaban.

Con este plano, era un tanto evidente que su futuro profesional se encaminaría a estas industrias, pero antes de eso, pasó por otras carreras universitarias. Carolina conversó con EXPRESIONES sobre su trayectoria y reveló detalles de su estilo de vestir.

Los desafíos del emprendedor

Aunque comenzó estudiando Medicina en la universidad, después de un par de años se dio cuenta que eso no era lo que amaba y que definitivamente el diseño era su pasión. Se decidió por el Diseño Industrial, pero se casó y formó una familia lo que le impidió que lo terminara, y después de un tiempo, regresaron las ganas de seguir estudiando y se fue al Diseño de Interiores que tampoco pudo culminar. Sin embargo, su creatividad seguía innata y empezó a hacer accesorios con cuero, zapatos, carteras, cinturones de culebra y una línea de pantalones de baño. La vida la llevó a tener su propio taller de costura para maquilar ropa para catálogo, pero la joyería siempre tuvo un pequeño espacio dentro de todo lo que hacía. Sin pensarlo mucho, empezó a dedicarse más a eso y se fue de largo, no dependía de nadie para realizarla y eso le encantó. “Me he divertido mucho en esta faceta de emprender, si bien me ha costado el aprendizaje, creo que al día de hoy no cambiaría nada. Busco siempre expandirme, poder llegar a todas las provincias del Ecuador es algo que me da mucha felicidad”, señala.

Esta prenda es de su marca Tilum. Un vestido fresco y elegante. Lo usa con zapatos altos o bajos. Los cortes en la cintura, perfectos para darle forma al cuerpo. Se puede usar para un brunch o para un evento especial durante el día o la tarde. Gerardo Menoscal//EXPRESO

La entrevista

¿De pequeña elegía o dejaba que los adultos escogieran la ropa para usted?

De pequeña, para mí era importante tener unos buenos jeans y lindos zapatos. Éramos 4 mujeres en la casa, lo que era lo mejor para mí porque podía pedir asesoría o pedir ropa prestada.

¿Cómo ha ido mutando su estilo hasta llegar a lo que es hoy?

Al día de hoy creería que mi estilo sigue siendo el mismo, pero las prioridades sí han cambiado. Prefiero lo sustentable mil veces. Saber que tengo algo que me va a durar para casi toda la vida es muy gratificante.

Tres piezas que no pueden faltar en su clóset.

Camisetas blancas, unos jeans y un saco beige.

¿Cómo describiría a la mujer del siglo XXI en su manera de vestir?

Versátil sería la palabra, ya que tenemos múltiples funciones durante el día, pero lucen ropa y accesorios que estén en tendencia. Prevaleciendo la comodidad y el respeto con el medio ambiente.

Actualmente, vemos a nuestro alrededor a mujeres y adolescentes con prendas y accesorios de marcas de lujo, ¿es necesaria la adquisición de esto para sobresalir en el mundo de la moda?

Creo que cada uno es feliz como puede y como le gusta. El buen gusto expresado en la buena elección para la combinación de piezas acompañado de una buena actitud te hacen sobresalir sin duda.

Describa el outfit perfecto para un día en Guayaquil en el que tiene que trabajar y por la noche salir con amigas, pero hay tiempo para regresar a cambiarse.

El outfit perfecto sería una camiseta blanca con collares diseñados por mí, combinados con un pantalón ancho y largo para poder ponerme mis zapatos de caucho con plataforma. Y le agregaría unas gafas y chaqueta.

Lo describe como un look romántico que con la minifalda le da un toque divertido. También es elegante, ya que se puede usar para cualquier reunión laboral o personal durante el día. Si se lo cambia por un pantalón u otros zapatos, podría transformarse en un look de noche perfectamente. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Algunos tips

¿Cómo resaltar un outfit totalmente negro con joyas?

Siempre me ha gustado como resaltan las turquesas en los looks negros . Le da vida con elegancia al look.

¿Qué tipos de joyas recomienda usar a las mujeres en verano y cuáles en invierno?

La moda ha evolucionado a tal punto que ya no hay reglas, mientras haya armonía. Recomiendo usar joyas atemporales, joyas que debido a su composición te permite usar en cualquier clima con cualquier outfit. Me encanta sacar del confort a mis clientas cuando les digo que pueden usar los mismos accesorios que se pusieron para el día en la fría ciudad como para estar con un bikini en un crucero. No importa el clima o si es de día o de noche, los diseños sustentables y atemporales como las piedras semipreciosas se adaptan.

¿Cree que las joyas continúan representando el status social de una mujer o ya se ha ido mitigando ese pensamiento?

Las joyas pueden representar tu creatividad y buen gusto. Pero el estatus social te lo da una buena educación.

Fotos: Gerardo Menoscal// EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Carla Arreaga (IG: @caray.mua) Peinado: Damaris Bravo (IG: @dbeauty.world). Vestuario: Tilum (IG: @tilum_ec). Joyas: Carolina Valencia (IG: @carolinavalenciajewelry).