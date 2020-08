Carolina Jaume: "Tengo siete vidas y las siete están completas"

Desde que en 2004 fue elegida Estrella de Octubre en el concurso Reina de Guayaquil, las cámaras nunca más la dejaron tranquila. Carolina Jaume ha destacado como presentadora, actriz e imagen de comerciales. Sin embargo, su nombre no ha estado exento de la polémica. Antes y durante su llamado a declarar a la Fiscalía por el caso Salcedo, los memes y las redes sociales no le dieron descanso.

Más relajada y luego de que pasó la tormenta, abordamos a la artista en una entrevista exclusiva para EXPRESIONES en la que rompe su silencio y responde a El Cuestionario.

Tras verla en la ‘corona party’, luego se dio su salida de Antuca me enamora, de TC, y a partir de ahí no dejó de llover sobre usted...

Estando o no en TC, nunca ha dejado de llover sobre mí (risas).

¿Hizo falta llevar un paraguas para soportar la tormenta?

No mido la magnitud de las situaciones, polémicas siempre me han rodeado, pero estas aparentemente han sido más fuertes con las redes sociales. Tanta gente desinformada que publica lo que le da la gana y repite lo que ve y escucha sin saber la realidad. TC nunca salió a decir que me despidieron por la fiesta, que realmente fue un reality, ni yo tampoco, porque el contrato se terminó de manera colateral. Sigo yendo al canal cuando me invitan.

Pero no es lo mismo salir de un canal a estar inmersa en un tema judicial...

Eso sí molesta y afecta, no puedo decir que me resbala porque hablamos de un tema muy serio que tiene grandes connotaciones, pero la gente exageró.

¿En qué sentido?

En el hecho de que te llamen a declarar por un tema legal que conoces gente que está involucrada, no implica que tú lo estés. Ante tanta denuncia y meme que circuló en las redes sociales, la Fiscalía tiene que llamarte porque piensa que tienes información que se desconoce.

¿Allanaron su casa?

Eso jamás ocurrió, anduve libre por todo Guayaquil y no me detuvieron. Claro, cuando supe por qué realmente me citaban a declarar, me puse a buen recaudo, llamé a mi abogado porque entendí que ya no era un chiste ni un meme por vender agua en bidones.

¿Cómo se origina ese meme con los bidones de agua?

Esa foto corresponde a una foto de la serie Maleteados. Hicieron un meme y la gente creyó que era verdad. La ignorancia es atrevida.

¿Cuándo vendió agua?

Jamás, ni agua de coco, imagínate hacer plata vendiéndola a domicilio. Hubo memes que hasta dijeron que fui a declarar por ingresos de 40.000 dólares.

Se habló de 10 millones...

La UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) nunca me cayó, no sé de dónde sacaron eso. Ahora resulta que tengo más plata que Daniel Salcedo. Es una locura.

Carolina planea un monólogo y lanzar una línea de ropa. Miguel Canales León

¿Lo conoció alguna vez?

Nunca. Me enteré como la mayoría de la existencia de esta persona cuando se cayó la avioneta.

¿Entonces por qué fue llamada a declarar?

Por mi cuñado, Federico. Y hay una mala información, porque el gimnasio nunca lo allanaron, hicieron un operativo de control porque se vendían insumos médicos y se constató que no eran del mismo lote de los que encontraron en otros allanamientos, pero nadie publicó eso.

¿Nada que esconder?

Nunca me escondí y a mí nunca me vincularon en nada, la Fiscalía me pidió explicaciones y declaré. Jamás me fui del país y ni tuve intenciones, no desaparecí de las redes y seguí haciendo mi vida normal. Y si me hubiesen encontrado algo, ¿crees que Dayanna Monroy no lo hubiera dicho (risas)? La información de tu vida está en Internet.

¿Y su casa en Terrasol?

Por un error gramatical, en un tuit de Fernando Villavicencio aparece: “Están vaciando la casa de Jorge Henriques en la ciudadela Terrasol. Ahí mismo vive Carolina Jaume”. Las paginitas de farándula sacaron el punto dando a entender que yo vivía en esa casa. En la mía habito desde 2010, mucho antes de casarme. Adquirida como herencia de mi mamá en vida, cuando una parte se pagó con la venta de su propiedad del Bim Bam Bum, la deuda la adquirí con una mutualista y la terminaré de pagar en tres años, pero nadie se informa.

La actriz mantiene marcas auspiciantes pese a que se retrasaron algunas campañas. Miguel Canales León

¿En algún momento se quebró?

Cuando no tuve opción a defenderme públicamente y que la gente siga creyendo cosas que realmente no son verdad. No soy de las que llora, soy brava y fuerte, hasta he hecho bromas en casa y con mis amigos. Pero ocasionó que varias marcas que trabajan conmigo aplacen sus campañas. Bueno, ya está todo resuelto. Nunca se formularon cargos ni se me acusó de algo, solo me llamaron a declarar y me alegro porque se puso un alto a todo.

¿Se imaginó pasar por esto alguna vez?

Nunca, pero te confieso que afecta más que alguna gente saque de contexto las cosas y que en las redes sociales cualquier ignorante escriba lo que le da la gana en las redes y nadie pregunte.

¿Y cómo se lleva con las redes sociales ahora?

Yo muy bien. No dejaré de ser mediática porque soy viral y vendo (sonríe). Ahora hago TikTok por sugerencia de marcas. En una semana ya tengo más de 55.000 seguidores. Yo no voy a ser enemiga de las redes ni de nadie, ni voy a dejar de publicar. Me siento como Niurka Marcos o Gloria Trevi (risas). Jamás me victimicé porque no me siento una víctima. Aquí estoy, dando la cara, armada de una coraza y sigo trabajando.

Siempre quedan lecciones por aprender. En su caso, ¿cuáles son?

Ser un poco más discreta en todo lo que hago, digo y posteo porque hay quienes no se alegran con el éxito del otro. Pero no siento que haya tenido que aprender una lección porque no he hecho nada y nadie se alejó de mí, sigo con mis amigos de siempre. Todo esto ha sido una locura, sin pies ni cabeza.

TAMBIÉN LO DIJO

“No he sentido ese ataque en las redes sociales en la magnitud como ha ocurrido con otras personas”.

“Si estuviera involucrada en un acto de corrupción, hace tiempo que mi nombre hubiera salido publicado en medios serios”.

“Para mi familia no fue un momento trágico, pero sí de desconcierto por la manera cómo actúa la opinión pública”.

“Tengo un acercamiento con un canal de televisión para trabajar el próximo año y se viene un proyecto con Érika Vélez para plataformas digitales y con Rompekbezas”.

“Gano bien y sé administrar mi dinero, lo que me ha permitido darme un respiro, porque nunca paré y hoy tengo libertad para saber lo que quiero hacer”.

“En todo este tiempo fui yo más el soporte de Allan (su esposo). Siempre he sido una mujer fuerte y resistente y estuve preparada para este momento de incertidumbre”.

“Yo tengo siete vidas y las siete están completas”.

“Entre mis proyectos están una tienda de ropa en sociedad con una diseñadora. También un monólogo, basado en todo lo que he vivido y lo haré como catarsis, tengo mucho que contar”.