En marzo de este año, al actor Bruce Willis (67) le diagnosticaron afasia, un trastorno neurológico que genera dificultad en la expresión y en la comprensión.

Ahora, el medio Radar Online compartió información respecto a la salud del artista, las que no son muy buenas que digamos: “Bruce no puede decir mucho y no parece que esté captando mucho lo que dicen los demás. Hay días en los que ven destellos del viejo Bruce, pero son breves y distantes entre sí. Parece que se está alejando cada vez más de ellos, y eso les rompe el corazón”, señaló la publicación.

Su amigo Sylvester Stallone lo corrobora. “Bruce está pasando por momentos muy, muy difíciles. Así que ha estado algo así como incomunicado, eso me mata. Es muy triste”, manifestó.

Su esposa, Emma Heming, es su principal soporte en estos difíciles momentos para el astro de la saga Duro de matar.